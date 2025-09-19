La espera en la dependencia se reduce y suben un 44% sus beneficiarios

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, puso de relieve ayer en el Parlamento los avances en materia de gestión ... de la dependencia destacando el nuevo récord registrado en el sistema a finales del pasado agosto con 305.669 personas atendidas y 459.364 prestaciones, lo que representa un incremento del 44% en el volumen de beneficiarios y una subida del 64,5% en las prestaciones concedidas respecto al año 2018.

La consejera aseguró que su comparecencia parlamentaria en comisión que «Andalucía lleva meses de bajada ininterrumpida en el número de días de espera de espera, situándose en 565 a cierre del mes de agosto, cifra que contrasta con los 1.275 días que se alcanzaron en la etapa socialista en el Gobierno andaluz, lo que se traduce en un tiempo de espera de más de tres años y medio».

A su juicio, «tenemos que seguir mejorando y somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, pero hemos logrado reducir la espera lo que demuestra que la transformación del modelo de la dependencia que decidimos afrontar está dando resultados».

Loles López resaltó el esfuerzo de la Junta en la dependencia aportando de las arcas autonóicas 2.331 millones, «el doble de lo aportado por el Gobierno de España, a pesar de que la ley obliga al Ejecutivo central a financiar la dependencia al 50%», subrayó.

Asimismo, puso de manifiesto el incremento de plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia y avanzó la creación de 6.885 nuevas plazas en esta legislatura.

La oposición discrepó de la visión positiva de la Junta en el avance de la dependencia como lo mostró el portavoz socialista, José Luis Ruiz, que consideró «crítica la situación con Andalucía liderando las demoras a nivel nacional con más de 43.000 personas pendientes, de las que 28.800 esperan valoración». Además, puso en valor que el Gobierno de España ha incrementado un 150% la financiación desde 2018 hasta superar los 700 millones.

La parlamentaria de Vox Purificación Fernández censuró a la consejera «por presumir de cifras mientras se mueren personas sin recibir la ayuda».

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sostuvo que «Andalucía sufre los mayores retrasos, con listas de espera por encima de la media estatal y comparar la situación a cómo estaba en 2018 no consuela a quienes hoy viven una espera insoportable».