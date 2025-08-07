Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de una plantación de marihuana en una vivienda de Málaga

Endesa detecta 98 fraudes eléctricos al día en Andalucía, la mayoría por plantaciones de marihuana

La empresa alerta del riesgo evidente de electrocución e incendio que hay por estas manipulaciones

Europa Press

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:33

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Andalucía 17.797 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, ... lo que equivale a una media de 98 casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de cerca de 135 millones de kilovatios hora. La manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es, según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), «un problema en aumento».

