Los ecologistas alertan de «graves consecuencias»

En el rechazo unánime al deslinde las marismas de Doñana decretado por el Gobierno está la voz de las organizaciones conservacionistas, que ven la ... decisión una amenaza para el equilibrio ecológico de este espacio natural.

Desde WWF se ha anunciado la presentación de un recurso de reposición contra el deslinde ya que consideran que «se ha ignorado el consenso científico y se ha abordado el procedimiento como un mero asunto de propiedad, sin considerar la extrema fragilidad de Doñana ni sus singularidades ecológicas y legales».

Según esta organización ecologista, «la declaración de amplias zonas de la marisma como Dominio Público Marítimo-Terrestre podría afectar a más de dos tercios de la marisma dulce del parque con consecuencias graves e irreparables». Por ello, WWF ha traslado su la voz de alarma a organismos internacionales como la Unesco, la Secretaría del Convenio de Ramsar y la Comisión Europea.

Desde Ecologistas en Acción, por su parte, lamentan que este deslinde no cuenta con el informe previo del Consejo de Participación, por lo que se ha hecho de forma poco respetuosa con este órgano y sus componentes.

El histórico representante de Ecologistas en Acción, Juan Romero, afirmó a SUR que «el deslinde no tiene los avales científicos, por lo que esperamos que se corrija y se ajuste a la realidad, y el dominio público marítimo-terrestre y la influencia del mar llegue a todo el sur de Doñana».

El también presidente de la plataforma 'Salvemos Doñana' pidió «quitar todas las barreras artificiales como la montaña del río y llevar a cabo el dominio público hidráulico a toda la zona norte del espacio natural, además de ademas de recuperar el Brazo de la Torre y el Caño del Guadiamar».

Por último, Juan Romero dijo que «apoyamos todos los deslindes porque es un imperativo legal y Doñana es un humedal de dominio público, ya sea hidráulico o marítimo-terrestre».