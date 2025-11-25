Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Doñana contará con 17 millones en su plan de trabajo para el próximo año

José Luis Piedra

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Doñana dispondrá de 17 millones para impulsar u conservación y mejora en 2026 a través de su nuevo plan de trabajo para el próximo ejercicio, ... aprobado ayer en el pleno del Consejo de Participación de este espacio natural. Esta nueva planificación permitirá consolidar actuaciones estratégicas en su gestión recogiendo un amplio conjunto de actuaciones destinadas a fortalecer la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos.

