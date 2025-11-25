Doñana contará con 17 millones en su plan de trabajo para el próximo año

Doñana dispondrá de 17 millones para impulsar u conservación y mejora en 2026 a través de su nuevo plan de trabajo para el próximo ejercicio, ... aprobado ayer en el pleno del Consejo de Participación de este espacio natural. Esta nueva planificación permitirá consolidar actuaciones estratégicas en su gestión recogiendo un amplio conjunto de actuaciones destinadas a fortalecer la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, avanzó que el nuevo plan recoge medidas para reforzar la gestión de equipamientos, continuar la restauración de hábitats y avanzar en la adaptación del espacio a los retos del cambio climático.

La consejera se refirió a la deficitaria situación hídrica que padece Doñana y reconoció que su acuífero no se ha recuperado pese a las lluvias de este año, como así lo recoge el último informe de la Confederación del Guadalquivir.

Catalina García explicó que «esta situación es consecuencia de los siete u ocho años de sequía pertinaz que sufre Andalucía, por lo que necesitamos más años húmedos como teníamos antes de forma cíclica cada tres o cuatro años hace una década, para que se recupere el acuífero, por lo que las obras hidráulicas son claves y necesarias».

El Consejo de Participación de Doñana abordó también la positiva evolución de la avifauna este año, uno de los mejores de las últimas décadas por la abundancia de agua que ha permitido alcanzar «cifras históricas» para muchas especies.