Doñana se enfrenta a otra nueva amenaza para su avifauna con la llegada de la gripe aviar

Al Espacio Natural de Doñana, la joya del patrimonio natural andaluz, le siguen surgiendo amenazas que ponen en riesgo su sensible equilibrio y la ... óptima conservación en un enclave único que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

A las problemas por su delicada situación hídrica de los últimos años por la sobreexplotación de su acuífero y el pulso con los regantes del entorno de Doñana por el agua, se le suma ahora otra adversidad para la fauna estrella de sus humedales, las aves, con la detección de la gripe aviar con la muerte de diversos ejemplares en su territorio.

En concreto, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene confirmados hasta tres focos de este virus en Doñana, uno en el municipio sevillano de Aznalcázar y los otros dos en la localidad onubense de Hinojos.

Según la voz de expertos y científicos, la gripe aviar no es algo nuevo para Doñana, cuya avifauna se ha visto afectada en el pasado y de forma cíclica por esta enfermedad, aunque ahora preocupa la virulencia de la cepa por los numerosos focos detectados en diversos puntos de Andalucía. La situación se agrava en Doñana al albergar la mayor concentración de aves de Andalucía, con más de 70.000 ejemplares según el último censo.

La preocupación por la afección en Doñana de este virus fue expresada ayer por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no ocultó la máxima inquietud de la Administración autonómica por el foco en este espacio natural por cuanto «es algo difícil de solventar en un escenario que supone la acumulación de mucha biodiversidad, especialmente, de aves».

Según Moreno, «ahí es muy difícil de controlar, ya que las aves se mueven de un lado a otro, vuelan y no podemos poner una reja que cubra el Parque de Doñana».

El presidente andaluz precisó que «hay muchos casos que están todavía por confirmar, ya que se requiere un análisis microbiológico y a partir de ese ratificación del origen de la mortandad la Junta aplicará el protocolo establecido».

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente tiene activado en Doñana el nivel 2 del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres con el que se aumenta el nivel de vigilancia y control para evitar daños mayores. El protocolo trabaja en la detección de las aves muertas y en el envío de muestras a los laboratorios para su análisis.

El director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, también mostró su preocupación por la presencia del virus ante el aumento de la cantidad de aves este año por las lluvias y por la llegada de las aves migratorias, aunque todavía no se dispone de información exacta de esta afección.

Desde las organizaciones ecologistas se reclama más control y la aplicación exhaustiva de los protocolos con la retirada de los ejemplares afectados y su eliminación para evitar más contagios.

WWF pide mayor vigilancia y cumplir los protocolos, junto a la prohibición de la caza de aves en Andalucía

La Estación Biológica de Doñana anticipa su muestreo de seguimiento de avifauna para medir la dimensión de los focos

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, pidió que se refuerce la vigilancia en Doñana «porque es uno de los puntos de referencia a nivel europeo y a nivel mundial para la avifauna». El representante de WWF anunció además que solicitará a la Junta la prohibición temporal de la caza de aves en toda Andalucía mientras se mantenga la circulación de este virus.

Además de la afección a Doñana, la Junta tiene confirmada la existencia de otros seis focos de gripe aviar en el resto de la comunidad, destacando la coordinación entre administraciones para hacer frente a la situación.

Asimismo, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía destacando que es muy improbable el contagio a personas, aunque pide seguir las recomendaciones y evitar la manipulación de aves enfermas o muertas.