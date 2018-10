Díaz ordena el boca a boca

Habla con tu vecino. Esta es la consigna que Susana Díaz ha dado a los afiliados y cuadros del PSOE para salir a ganar otra vez las elecciones andaluzas. Lo hizo ayer en el comité director que aprobó las listas al Parlamento y lo ha hecho en una carta dirigida a los militantes en la que sugiere «llevar las políticas socialistas a cada persona que nos quiera escuchar». «En el cuerpo a cuerpo, os pido a los 45.000 militantes en Andalucía que no dejéis de contarle a los vecinos lo que hacemos», proclamó ante el comité. La presidenta y candidata a renovar el cargo ha ordenado el boca a boca que ella también está practicando. De pueblo en pueblo en jornadas maratonianas, Díaz ha echado mano de la vieja fórmula política, desconfiada del efecto perverso de las redes y con el fin de asegurarse al menos el casi millón y medio de votos de 2015 y mantenerse como fuerza ganadora, lo que le permitirá liderar la política de pactos para gobernar si no hay mayoría alternativa de PP y Cs.

El PSOE parte de la premisa de una campaña dura donde cuatro fuerzas pueden superar el 15% de votos si se confirma el ascenso de Cs y la suma de Podemos e IU refleja la actual representatividad de los dos partidos, lo que da entrada a competir por los restos de la aplicación de la Ley D'Hondt que siempre favorece en el reparto de los últimos escaños a los partidos mayoritarios, hasta ahora al PSOE y PP. Con las encuestas actuales, el PSOE podría aumentar el número de votos, pero bajar en porcentaje y por tanto en escaños.

Díaz busca conservar lo que tiene el PSOE con una estrategia conservadora, como demuestra lo poco arriesgadas que son las listas confeccionadas. Quiere rodearse de fieles sin fisuras para una etapa parlamentaria que se barrunta quizás más complicada que la legislatura ya terminada para alcanzar acuerdos. No incluye a sanchistas en las listas, aunque en esta ocasión no haya supuesto tensiones ni enfrentamientos. Obedece esta calma al pacto no escrito con Ferraz de no hacer ruido con las andaluzas y dejar manos libres a Díaz. Otra cosa será cuando lleguen las generales y municipales. Aún así, Susana Díaz es consciente de que no todos esos 45.000 militantes son forofos suyos. Algunos más bien lo contrario. En la carta a los militantes lo reconoce: «Cuento contigo (...). Y aunque es posible que a veces, en estos cinco años, no hayas estado del todo de acuerdo con algo, sabes que formamos parte del mismo proyecto andaluz». El comité director votó por unanimidad las candidaturas.

Díaz premia la fidelidad y repiten seis cabezas de lista: ella misma por Sevilla; por Almería, José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del partido; por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta; por Córdoba, Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento; por Granada, Teresa Rodríguez, diputada, y por Huelva, Mario Jiménez, portavoz parlamentario. Las bases han hablado, pero casi siempre siguiendo las instrucciones de las direcciones provinciales, con la salvedad de Córdoba, donde Durán no fue el más votado y tampoco recibió muchos apoyos Rosa Aguilar, consejera de Justicia y exalcaldesa por IU en esta ciudad, que también va en la lista.

En Jaén, se estrena como número uno la diputada Ángeles Férriz, quien es junto a la que va de número dos por Málaga, Beatriz Rubiño, dos de las apuestas femeninas de Díaz para el futuro. Férriz y José Luis Ruiz Espejo por Málaga son las dos únicas novedades. Díaz ha logrado encajar a todos los consejeros menos a Lina Gálvez y Marina Álvarez, titulares de Conocimiento y Salud sin afiliación al PSOE, y a las que posiblemente mantengan en el Gobierno si revalida la Presidencia.

Otra de las recomendaciones que Susana Díaz lanzó a los candidatos es hacer frente a las críticas que el PSOE va a recibir en una campaña contaminada por la política nacional acudiendo a la también vieja fórmula de envolver al PSOE en la bandera de Andalucía. La presidenta advirtió de una «epidemia maximalista», en alusión a las desafortunadas frases de políticos nacionales del PPy Podemos sobre los bajos niveles educativos de los andaluces.

Cs se rompe en la tierra de Arrimadas

La ajetreada precampaña tiene en agenda hoy la celebración de un consejo general de Ciudadanos en Jerez para dar pistoletazo de salida a la carrera por San Telmo. El evento ha adquirido gran expectación porque la dirección de Cs en Jerez ha dimitido en bloque, lo que ha obligado al partido a crear una gestora en horas. Al tratarse de la ciudad de nacimiento de Inés Arrimadas, que hace campaña en las andaluzas como si fuera candidata, la crisis adquiere más relevancia.

La ruptura se debe al desacuerdo en la composición de la candidatura de Cádiz, encabezada por Sergio Romero. No hay desacuerdo con este, votado en primarias, pero sí con los otros nombres decididos por la dirección de Cs.

El episodio en uno de los lugares más emblemáticos del partido naranja refleja también la principal debilidad de este, una estructura orgánica sin mucha cohesión con el territorio debido sobre todo a la dependencia de la dirección nacional, al ser Ciudadanos un partido piramidal y contrario a la autonomía de direcciones regionales y provinciales.