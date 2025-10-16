Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Defensor abre investigación de oficio por el cáncer de mama «por graves disfunciones» y la «alarma social» generada

La institución ha expresado su «consternación» y «honda preocupación» por los hechos

EP

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:01

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las «graves disfunciones» reveladas en el programa de ... detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su «consternación» y «honda preocupación» por los hechos y ha asegurado que su intención es «contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo».

