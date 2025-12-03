Un decreto reforzará la sanidad en zonas rurales asegurando la cobertura de plazas

El Gobierno andaluz aprobó en su reunión de ayer un decreto que reforzará la atención sanitaria en las zonas rurales al asegurar la cobertura de ... plazas de médicos y que hasta ahora presentaban dificultades al quedar vacantes.

La norma regula el procedimiento selectivo específico por concurso para esos puestos de difícil cobertura en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), una herramienta prevista en la Ley de Salud de Andalucía que permitirá dar respuesta a esa falta de profesionales en determinadas categorías y localidades donde las convocatorias convencionales son insuficientes.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, puso de relieve que el decreto «favorece la estabilidad del empleo público, facilita la planificación de recursos humanos y mejora la continuidad asistencial en aquellas áreas que requieren una atención reforzada».

Con esta norma el SAS podrá volver a convocar por este sistema de concurso las 364 plazas que quedaron desiertas en la última oferta de empleo, en concreto 320 de médicos de familia y 44 de pediatras en Atención Primaria en zonas rurales.

La cobertura se realizará en dos convocatorias diferentes, la primera incluirá 183 plazas, de las que 124 serán de médicos de familia y 59 de Pediatría. La segunda se llevará a cabo tras quedar resuelta la oferta de empleo de este año y el concurso de traslados.

Según la Junta, se trata de una medida de carácter excepcional pero estable, plenamente alineada con la legislación estatal y autonómica, que permitirá reforzar la asistencia sanitaria en zonas rurales, remotas o con especiales dificultades de captación, así como en categorías profesionales con déficit estructural.

El decreto articula un sistema «ágil y garantista» que permitirá incorporar personal estatutario fijo mediante concurso de méritos, una vez acreditado que dichos puestos no pueden ser ocupados a través de los procedimientos ordinarios.

El decreto establece una permanencia de dos años en el puesto e incluye un baremo de méritos que da un peso determinante a la experiencia profesional, así como la presentación electrónica de la solicitud para agilizar el proceso. Además, fija la declaración formal de los puestos de difícil cobertura en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SAS y la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos por concurso exclusivamente para estos puestos.