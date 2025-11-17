Declaran ante el Fiscal las menores investigadas por acoso a la joven que se suicidó en Sevilla

Las tres menores investigadas por presunto acoso escolar a la joven sevillana Sandra Peña, que se suicidó hace un mes arrojándose al vacío desde el ... edificio donde residía, prestaron hoy declaración ante la Fiscalía de Menores que instruye el caso para esclarecer lo ocurrido y la presunta responsabilidad de estas compañeras de clase en este trágico suceso.

Las tres jóvenes declararon por separado en unas comparecencias que se prolongaron durante casi cuatros horas sin que haya trascendido nada sobre lo relatado ante el Fiscal de Menores, que mantiene abierta la investigación después de disponer ya del informe de la Policía Nacional sobre las circunstancias que rodearon la dramática decisión de la joven y el presunto acoso del que fue objeto en el colegio donde cursaba sus estudios. El citado informe policial incluye también un rastreo de su móvil y de las redes sociales, que puede ser clave para esclarecer el presunto acoso.

La declaración de estas jóvenes se produce después de que lo hicieran ya la semana pasada los padres de Sandra en calidad de testigos perjudicados, una comparecencia en la que solicitaron una respuesta «contundente y ejemplarizante» para el colegio en el que estudiaba por su inacción ante el presunto acoso sufrido por su hija.

La Fiscalía de Menores tiene abiertas dos investigaciones en paralelo, una destinada a averiguar las circunstancias del suicidio y otra enfocada a evaluar la actuación y posible responsabilidad de la dirección y profesorado del centro educativo privado en el que estudiaba la víctima. Respecto a esta última investigación, la pasada semana ya comparecieron ante el Miniterio Público el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña.

El portavoz de la familia y tío de la víctima, Isaac Villar, dijo recientemente que «no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida y lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir».