Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
La Consejería de Salud confirma que hay 22 personas contagiadas tanto por coronavirus como gripe A en este centro de mayores, de las que seis necesitaron ser hospitalizadas
Sevilla
Martes, 30 de septiembre 2025, 17:01
Cuatro ancianos ha fallecido y 22 han resultado contagiados en un brote de Covid y gripe A detectado en una residencia de mayores de la ... localidad sevillana de La Algaba, según ha informado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
Este brote de infección respiratoria aguda en la residencia ha provocado que seis de los afectados tuvieran que ser hospitalizados, aunque ahora sólo uno de ellos permanece ingresado.
La Consejería de Salud ha puesto de relieve que se ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables, vigente desde julio de 2023, con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.
La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, que ha apelado al personal que atiende a colectivos vulnerables como las personas mayores a reforzar las medidas preventivas como el uso de la mascarilla a la vez que ha resaltado «la importancia de la vacunación en centros de mayores como la medida más eficaz para evitar la morbimortalidad» por afecciones respiratorias.
A su juicio, «la circulación de los virus respiratorios suele intensificarse en invierno, pero este año se han registrado contagios incluso de gripe A durante el verano, por lo que debemos extremar las medidas de higiene incluso antes del inicio de la inmunización».
La consejera ha afrimado que en la campaña de vacunación de este año la inmunización frente a la gripe y la Covid-19 se administra de manera conjunta en los grupos más vulnerables, con aplicación progresiva al resto de colectivos de riesgo en las próximas semanas.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia y ha asegurado que «el Covidsigue estando muy presente, aunque es verdad que se ha avanzado mucho en su lucha en los últimos años».
