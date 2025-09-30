Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba

La Consejería de Salud confirma que hay 22 personas contagiadas tanto por coronavirus como gripe A en este centro de mayores, de las que seis necesitaron ser hospitalizadas

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:01

Cuatro ancianos ha fallecido y 22 han resultado contagiados en un brote de Covid y gripe A detectado en una residencia de mayores de la ... localidad sevillana de La Algaba, según ha informado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

