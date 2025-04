La controversia por la bonificación al transporte toma el relevo en la denuncia de los agravios del Gobierno

Los códigos no explícitos y la liturgia bajo la que se desarrolla la actividad parlamentaria tienen en las sesiones de control un apartado especial. Los ... jueves de pleno, cuando debe responder a las preguntas de los grupos políticos, Juanma Moreno baja con puntualidad británica poco antes del mediodía desde su despacho en el Parlamento para dirigirse a la antigua iglesia de las Cinco Llagas, donde se desarrollan los debates. Lo hace acompañado del portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, y de algún miembro de su equipo de gobierno. La elección del consejero convocado para escoltar al presidente en ese breve paseíllo suele esconder algún mensaje político.

En esta ocasión, la seleccionada fue la titular de Fomento, Rocío Díaz, protagonista involuntaria de la polémica de esta semana después de que el ministro Óscar Puente anunciara que el Gobierno retira las ayudas para el transporte a los menores de 15 años por considerar que la Junta ocultó que la bonificación es financiada con fondos de la Administración central del Estado.

En una de sus diatribas contra la Junta, el ministro se dirigió este martes con gruesas palabras a Díaz, de quien dijo que «sabe menos de transportes que la consejera valenciana, de emergencias». Sin embargo el protagonismo que Moreno le concedió este jueves a la titular de Fomento no tenía por objetivo solamente mostrarle su respaldo, sino también fijar el centro del debate en lo que la Junta considera el enésimo agravio a Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Relevo

El anuncio de que no se concederá a los jóvenes andaluces la bonificación del transporte -una medida que ante situaciones análogas no se adoptó con otras comunidades- coge el relevo de otros asuntos que han centrado el debate político en Andalucía, todos con diferentes asuntos pero una misma cuestión de fondo. Antes fueron el reparto de los menores migrantes, la financiación de la dependencia, el modelo de financiación autonómica y un largo etcétera cuya retrospectiva podría extenderse hasta el mismo momento en el que hace más de seis años se produjo el cambio político en Andalucía.

Por eso no sorprendió que el portavoz popular, Toni Martín, exhibiera durante su turno de intervención una reliquia histórica, una antigua vara de medir, con la que quiso expresar la denuncia de esa continua discriminación que a juicio del Gobierno andaluz y del PP sufre Andalucía a manos del Gobierno. «Es un doble rasero que no estamos dispuestos a asumir», dijo Martín tras calificar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «genéticamente camorrista».

En su debate con la portavoz socialista, María Márquez, Juanma Moreno aludió a una situación similar, pero inversa, en la que el Gobierno omitió al anunciar una obra ferroviaria en Almería que la Junta había aportado 45 millones de euros. «La diferencia es que nosotros no le quitamos 45 millones de euros a los almerienses por una pataleta infantil de vanidad», dijo el presidente.

Al responder a otros portavoces sobre este mismo asunto, el presidente advirtió de que su Gobierno no puede permitir que «por vanidad y soberbia» se quiten las ayudas y que pese a que no está sobrada de recursos la Junta hará un esfuerzo extraordinario para no dejar a los menores de 15 años sin transporte gratuito en el caso de que Puente, instalado por voluntad propia en el centro de esta controversia, cumpla su amenaza. «El perfil del ministro no es el más proclive al diálogo», afirmó.

Oposición

Esta polémica también ocupó buena parte de las intervenciones de los portavoces de la oposición. Márquez aseguró que todo el problema se originó en que la Junta no quiso reconocer que la bonificación está financiada por el Gobierno de España y afirmó que lo único que reclama el Ejecutivo central es que se reconozca que se trata de una ayuda estatal. «Lo que le piden es que cumpla la ley -dijo la portavoz socialista-; ahórrese el numerito de la dignidad, lo suyo es incumplimiento y pura soberbia».

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, señaló que esta polémica pone en evidencia que la Junta se atribuye actuaciones que se solventan con recursos ajenos y reclamó que a través de los cauces oficiales se solucione este asunto. «Arréglelo», reclamó la portavoz tras acusar a Moreno de participar con el ministro Puente en una «competición de testosterona» y de esconder «la incompetencia en el agravio».

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reclamó tanto a la Junta como al Gobierno que «dejen de dar el espectáculo» y recordó que las ayudas no las paga una administración u otra, sino los ciudadanos. También afirmó que de haber actuado con la comunidad vasca o catalana de la misma manera que lo hizo con Andalucía, Óscar Puente ya habría sido apartado del Gobierno.