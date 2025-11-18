Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Laguna de Doñana. SUR

La Confederación del Guadalquivir alerta de la tendencia «desfavorable» del acuífero de Doñana pese a las lluvias de este año

  ·

WWF urge a intensificar medidas efectivas para su impulsar su recuperación pante la situación de «gravedad» que atraviesa

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

La situación hídrica de Doñana no mejora pese a la últimas lluvias y su acuífero sigue a la baja tras un año hidrológico positivo por ... el agua recogida. Así lo advierte el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que evalúa la situación cuantitativa y la evolución de niveles en los acuíferos de este espacio natural en el año hidrológico 2024-2025.

