La Confederación del Guadalquivir alerta de la tendencia «desfavorable» del acuífero de Doñana pese a las lluvias de este año

La situación hídrica de Doñana no mejora pese a la últimas lluvias y su acuífero sigue a la baja tras un año hidrológico positivo por ... el agua recogida. Así lo advierte el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que evalúa la situación cuantitativa y la evolución de niveles en los acuíferos de este espacio natural en el año hidrológico 2024-2025.

El informe concluye que el Parque Nacional ha vivido su primer año «húmedo» desde hace 15 años, el último periodo lluvioso fue el de 2010-2011, por lo que «concluye el largo episodio seco pero, sin embargo, la tendencia a largo plazo del acuífero es desfavorable» pese a la reducción de las extracciones.

La Confederación del Guadalquivir refleja en este informe que la precipitación del año hidrológico 2024/25 fue de 671 mm, con un 123% más de agua de la media de los últimos 15 años. En cuanto a su distribución por estaciones, el otoño fue normal , con un 83 % de la precipitación media, seguido por un invierno muy húmedo con un 205% de media y una primavera normal, con un 82 % de la media.

El informe pone de relieve que la recuperación del acuífero de Doñana «requiere no un año húmedo aislado como el que se acaba de registrar, sino un nuevo periodo húmedo, o al menos la alternancia acostumbrada de un años lluvioso cada tres años».

La organización ecologista WWF alertó de esta tendencia desfavaroble del acuífero de Doñana, así como la superficie inundada de las lagunas peridunares pese a las últimas lluvias, por lo que urgió a impulsar los planes de extracciones Almonte y Marismas coordinados con el de la Rocina.

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, afirmó que «un año más el informe del acuífero de Doñana demuestra que la situación es gravísima», ya que a pesar de un año húmedo, diez de los 16 sectores están por debajo de la pluviometría que ha habido durante el año«.

Según el representante de la organización conservacionista, «esto significa que no hay una recuperación del acuífero y que las medidas que se están tomando no están siendo todo lo efectivo y eficaz que sería necesario».

Ante este panorama, el portavoz de WWF instó a la administración pública a que «intensifique» las medidas y planes con la mayor urgencia ya que, de lo contrario, como podemos comprobar, ni siquiera un año húmedo sirve ya no para recuperar el acuífero sino para que no empeore«.