Carolina España, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Carolina España rechaza las acusaciones de electoralismo: «Hemos bajado impuestos todos los años»

La portavoz del Gobierno andaluz recuerda que el que se incluirá en los próximos presupuestos es el séptimo paquete fiscal que se impulsa desde que Moreno es presidente

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:40

La reducción de impuestos no es una medida electoralista, sino que forma parte del ADN del Gobierno andaluz. Con este argumento, la portavoz de la ... Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, rechazó las críticas lanzadas por la oposición tras el anuncio de que los nuevos presupuestos autonómicos contendrán reducciones fiscales para quienes adquieran mascotas a lo largo de este año y reafirmadas este miércoles tras informarse de que también se podrán desgravar cantidades por los gastos ocasionados por la práctica deportiva.

