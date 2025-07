Carboneras aprueba iniciar el proceso para revisar la licencia de El Algarrobico

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado este viernes por mayoría absoluta iniciar el procedimiento para la revisión de la licencia de obras concedida ... en 2003 para edificar el hotel del paraje de El Algarrobico por mandato judicial durante una sesión en la que cinco concejales del PSOE y el exalcalde Felipe Cayuela, aún en el PP, se han ausentado.

«El hotel del Algarrobico en su día quizás fue un sueño para el pueblo de Carboneras o se vendió como un sueño, pero con el paso de los años ese sueño se ha convertido en una pesadilla para Carboneras y, si me apuran, para toda la comarca del Levante almeriense», ha manifestado el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), ante la controversia que arrastra el edificio promovido por Azata del Sol desde hace casi 20 años cuando se paralizaron las obras.

El alcalde ha reconocido durante su intervención en el Pleno que el trámite para iniciar la revisión de la licencia del hotel «no es por gusto» sino que es «un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía» dentro del «culebrón de este proyecto fallido».

Así, ha señalado las casi dos décadas transcurridas en las que aún «unos creen que es oportuno que se abra el hotel» y «otros, que se derribe». «El caso es que los grandes damnificados son los ciudadanos de Carboneras, en particular, y de Andalucía en general», ha dicho Hernández, quien ha recordado este extremo a Junta de Andalucía y Gobierno central para pedir que se deje de «utilizar» el Algarrobico como «arma arrojadiza» y «argumento político».

Para Hernández, el hotel «no es un atentado medioambiental» sino un proyecto que «se inició de la mano de todas las administraciones» y por ello «somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras».