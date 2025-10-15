Canal Sur interrumpe su emisión por la huelga en favor de Palestina
La protesta se mantendrá hasta mediodía
Sevilla
Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:52
Canal Sur ha interrumpido a las 10:00 de esta mañana su emisión televisiva como consecuencia de una huelga convocada por CCOO y UGT en ... solidaridad con Palestina. A partir de esa hora, en la pantalla ha aparecido la señal de ajuste, lo que se mantendrá hasta el mediodía.
La empresa pública RTVA ha pedido disculpas a los espectadores tras informar de que la programación se ha visto alterada debido a la huelga convocada por ambos sindicatos a nivel nacional para denunciar lo que consideran el genocidio del Estado israelí contra el pueblo palestino.
La convocatoria de ambos sindicatos se realizó después del anuncio del plan de paz pactado entre Israel y Hamás y que ha dado lugar a la liberación de los rehenes en poder la organización terrorista que aún seguían vivos y de unos 2.000 prisioneros palestinos.
