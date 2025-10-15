Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Política andaluza

Canal Sur interrumpe su emisión por la huelga en favor de Palestina

La protesta se mantendrá hasta mediodía

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Canal Sur ha interrumpido a las 10:00 de esta mañana su emisión televisiva como consecuencia de una huelga convocada por CCOO y UGT en ... solidaridad con Palestina. A partir de esa hora, en la pantalla ha aparecido la señal de ajuste, lo que se mantendrá hasta el mediodía.

