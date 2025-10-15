Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La campaña del aceite de oliva cierra con todo vendido

La producción de la cosecha de enlace no garantiza la próxima demanda de los mercados mientras los precios siguen a la baja

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

La comercialización del aceite de oliva marcha por buenos derroteros y cierra la ultima campaña con todo vendido, según los últimos datos de la Agencia ... de Información y Control Alimentarios (AICA), que apunta a unos óptimos resultados en la salida al mercado del producto estrella del agro andaluz. Estos datos dibujan un horizonte similar al año pasado con una salida al mercado de un total de 1.425.823,88 toneladas, lo que supone más aceite que el que se ha producido, que alcanza las 1.419.127,66 toneladas.

