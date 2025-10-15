La campaña del aceite de oliva cierra con todo vendido

La comercialización del aceite de oliva marcha por buenos derroteros y cierra la ultima campaña con todo vendido, según los últimos datos de la Agencia ... de Información y Control Alimentarios (AICA), que apunta a unos óptimos resultados en la salida al mercado del producto estrella del agro andaluz. Estos datos dibujan un horizonte similar al año pasado con una salida al mercado de un total de 1.425.823,88 toneladas, lo que supone más aceite que el que se ha producido, que alcanza las 1.419.127,66 toneladas.

Sin embargo, los precios reflejan una evolución a la baja y la cosecha que da continuidad a la pasada apunta a que no cubrirá las necesidades de mercado en los próximos meses.

Según los datos de la AICA, las existencias de aceite en septiembre alcanzaban las 290.217 toneladas, de las que 138.078 se encontraban en manos de los productores, 149.196 toneladas de los envasadores, y 2.943 en el Patrimonio Comunal Olivarero. Por tanto, son 290.217 toneladas las que quedan para enlazar con la nueva campaña que presenta buenas perspectivas para el sector.

En septiembre salieron de los almacenes de los productores 103.844,54 toneladas, casi 40.000 toneladas más que en el mismo mes del año pasado. Asimismo, el enlace de cosecha con el que termina esta campaña, 290.000 toneladas, es prácticamente nulo, sólo salvado por el aceite importado.

El secretario general de COAG Jaén y responsable del sector el olivar en COAG Andalucía, Francisco Elvira, señaló que «este volumen de aceite no garantiza el enlace con la nueva cosecha pese a que ha sido superior, en un 50%, al del año anterior, a lo que se le añade que la próxima cosecha no será mayor que la que se acaba de cerrar».

Las campañas oleícolas de comercialización comienzan el 1 de octubre y finalizan el 30 de septiembre del año siguiente, sin embargo, la recogida de aceituna y la producción de aceite no entran en su plena producción hasta los meses de noviembre y diciembre.

La producción que entra ahora en los mercados procede de los aceites tempranos o premium, cuya cuantía prevista no llegará a dar respuesta a las necesidades de la demanda en estos meses.

La organización agraria UPA lamentó la «oportunidad perdida en esta campaña que iba a beneficiar a toda la cadena, pero algunos operadores han optado por imponer una estrategia de volumen y precios que nos han hundido en origen». UPA puso de relieve también que «en los últimos diez años sólo en dos no hemos sido capaces de tener un nivel de ventas superior a lo producido, lo que refleja que no hay un problema estructural de exceso de producción».

Por último, el gerente y portavoz de Asaja en Jaén, Luis Carlos Valero, afirmó que «la campaña que viene va a ser muy similar a la que acaba de cerrarse, siempre y cuando la climatología acompañe, que será además la que influya en el precio de mercado».

El representante de Asaja precisó que «un euro más en origen hubiera supuesto, sin afectar a las ventas, 1.558 millones de euros de ingresos más para un sector muy atomizado y necesitado de ingresos».