Cambios en el cribado y otros 14 anuncios de Juanma Moreno

Juanma Moreno aprovechó el debate del estado de la comunidad para hacer varios anuncios.

Uno de los más importantes, incluido entre las medidas adoptadas para ... afrontar la crisis en el programa de cribado de cáncer de mama consiste en la adopción de un acto único en pruebas diagnósticas para mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en mamografía de cribado. En esos casos, serán citadas para hacerles, en un mismo día, mamografía diagnóstica, ecografía y, si es necesario, biopsia.

También en el ámbito de la sanidad, anunció que antes de fin de año se publicará la oferta de empleo para 10.289 plazas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Junto a estos, realizó los siguientes anuncios:

-Inicio de vacunación frente al rotavirus en lactantes (causa más frecuente de gastroenteritis).

- Incorporación de la protonterapia, técnica de radioterapia de alta precisión que se utiliza para el tratamiento de tumores complejos y en pediatría. Se implantarán dos unidades, una en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla y en el Materno Infantil de Málaga.

-Incorporación de la terapia HIFU: técnica no invasiva para tratar el temblor incapacitante sin cirugía. Ya existe en el Reina Sofía de Córdoba y se sumará en el Virgen del Rocío de Sevilla, y en el Virgen de las Nieves deGranada.

-Tratamiento con Campos Eléctricos para tratar tumores en el cerebro (no invasivo, no requiere cirugía ni calor ni utiliza radiación).

-Nueva ayuda para prótesis capilares en tratamientos de quimioterapia.

- Plan de homogenización de cribados: los protocolos serán iguales en todos los hospitales.

Violencia de género

- Ampliación hasta los 25 años la prestación de 5.000 euros anuales para huérfanos de víctimas de la violencia machista.

Educación

-Nuevo plan de climatización en los centros educativos: 55 millones de euros para mejora del confort térmico.

Medio ambiente

-Bonificación de los aprovechamientos de pastos en los montes andaluces, que supondrá un ahorro de un millón y medio de euros anuales para los ganaderos en el acceso a los pastos públicos.

-Antes de que finalice el primer semestre de 2026 está previsto acabar 35 obras hidráulicas.

-Inversión de un millón de euros en el primer programa de conservación de la biodiversidad de Veta la Palma.

Autónomos

-Nueva línea de ayuda para autónomos de 35 millones de euros para impulsar la digitalización.

Vivienda

-En el primer semestre de 2026 está previsto entregar más de 1.300 viviendas protegidas.

Justicia

-Obras en los próximos seis meses: Inicio de obras de la sede judicial de Algeciras, finalización de las rehabilitaciones del Palacio de Justicia de Huelva, del edificio Caleta en Granada de la sede judicial de Montilla y del Palacio de Justicia de Fuengirola.

-Licitación Ciudad de la Justicia de Jaén.

Agricultura

- Se aprobará la primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva y el Plan de Ajuste de Artes Menores de la Pesca de la Chirla demandado por el sector pesquero.