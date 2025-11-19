Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los detalles sobre el amplio dispositivo de la UCO se iban confirmando con cuentagotas. La intervención se desarrollaba no solo en la Diputación de Almería ... sino también en el Ayuntamiento de Fines y en las viviendas y empresas de los siete detenidos. De hecho, los registros domiciliarios fueron los primeros en ejecutarse por lo que hasta que no concluyeron no se trasladó hasta el Palacio Provincial a García y Giménez. Con las detenciones confirmadas y la UCO en plena acción, el PP tomó medidas contundentes: proponer la suspensión de militancia de ambos. La Diputación de Almería actuaba de manera similar. García, que todavía estaba en el interior del Palacio con la UCO, se quedaba sin cargo antes, si quiera, de pasar a disposición del juzgado.

Llegaron a mediodía, entre las 12.30 y las 13 horas, los vehículos con los agentes judiciales y miembros de la UCO que custodiaban a los principales responsable de la entidad provincial (hasta ayer) al garaje de la Diputación de Almería. A partir de ahí, silencio. Pasaron más de cinco horas hasta que volvieron a verse los mismos coches abandonar las instalaciones. García y Giménez seguirán en el calabozo hasta pasar a disposición judicial 48 horas después de los arrestos, según está previsto.

