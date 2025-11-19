Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En el calabozo hasta pasar a disposición judicial

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Los detalles sobre el amplio dispositivo de la UCO se iban confirmando con cuentagotas. La intervención se desarrollaba no solo en la Diputación de Almería ... sino también en el Ayuntamiento de Fines y en las viviendas y empresas de los siete detenidos. De hecho, los registros domiciliarios fueron los primeros en ejecutarse por lo que hasta que no concluyeron no se trasladó hasta el Palacio Provincial a García y Giménez. Con las detenciones confirmadas y la UCO en plena acción, el PP tomó medidas contundentes: proponer la suspensión de militancia de ambos. La Diputación de Almería actuaba de manera similar. García, que todavía estaba en el interior del Palacio con la UCO, se quedaba sin cargo antes, si quiera, de pasar a disposición del juzgado.

