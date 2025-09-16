La caída de la natalidad deja al sistema educativo con 27.000 alumnos menos

La caída de la natalidad comienza a sentirse en el sistema educativo andaluz con un descenso continuado en el volumen de su alumnado con ... 27.000 estudiantes menos en sus aulas en el inicio del nuevo curso desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, no ocultó ayer su preocupación por esta tendencia y lamentó la pérdida paulatina de alumnado en los centros d enseñanza de la comunidad, un descenso muy acusado especialmente en los primeros ciclos de Educación Infantil y Primaria.

«Desgraciadamente el sistema educativo andaluz vuelve a perder alumnado, concretamente 19.000 alumnos en las enseñanzas de Infantil y Primaria y por primera vez en un número apreciable en Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, con más de 8.500 alumnos en estos ciclos», sostuvo la consejera del ramo en la apertura ayer del curso escolar de Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en el IES Zoco de Córdoba junto al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.

Más de 886.000 alumnos se incorporaron ayer a las enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato junto a los 708.000 que comenzaron el pasado día 10 en Primaria y Educación Especial, los 89.000 menores de 3 años y los 87.000 que se incorporarán el próximo 22 de septiembre en las enseñanzas de Música, Danza y Arte Dramático. En total, serán casi 1,8 millones de alumnos en el sistema educativo andaluz, con 130.000 profesores y 7.243 centros, según la Consejería.

La pérdida de alumnado en estas enseñanzas se ve compensado, según la consejera, con la subida de estudiantes en la Formación Profesional, donde se ofertan casi 170.000 plazas, que supone 48.000 más de las que había hace cinco años.

Pese al descenso de alumnado, María del Carmen Castillo subrayó el esfuerzo por incrementar la plantilla de docentes en el sistema educativo con más profesorado gracias al acuerdo con las organizaciones sindicales, resaltando los 1.650 nuevos profesores en Secundaria, Bachillerato , FP y Educación Permanente de Personas Adultas, lo que «refuerza la inclusión educativa y la atención a la diversidad, que es el reto que tenemos por delante como sistema educativo», recalcó.

Sobre la ratio, la consejera reconoció que hay mucha diversidad y hay centros que tienen menos de una decena de alumnos por aula y otros que están más tensionados y de ahí la apuesta por el refuerzo del profesorado.

El PSOE-A llevará al Parlamento andaluz una proposición de ley para bajar la ratio de alumnos por aula y garantizar de esta forma la calidad y dignidad de la educación en los centros educativos públicos de Andalucía.

Así lo avanzó ayer la portavoz parlamentaria de este grupo y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, que criticó la gestión educativa del Gobierno de Juanma Moreno ya que «tiene más dinero que nunca y tiene una oportunidad histórica para mejorar los centros escolares».

En este sentido, la número dos del PSOE andaluz puso como ejemplo el centro escolar Los Remedios del municipio malagueño de Cártama, que visitó ayer y que calificó de «colegio de chapa».