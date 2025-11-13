Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos forestales del Infoca en la protesta realizada hoy en el Parlamento andaluz. E.P.

Bomberos de Infoca piden mantener la totalidad de la plantilla todo el año

  ·

Protestan en el Parlamento andaluz donde reivindican también otras mejoras como el reconocimiento de la antigüedad y la reposición de sus efectivos

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

Los bomberos forestales del Infoca han protagonizado hoy una protesta en el Parlamento andaluz para reivindicar el mantenimiento del totalidad de su plantilla durante todo ... el año y el reconocimiento de la antigüedad tras 18 años sin este complemento.

