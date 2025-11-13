Bomberos de Infoca piden mantener la totalidad de la plantilla todo el año

Los bomberos forestales del Infoca han protagonizado hoy una protesta en el Parlamento andaluz para reivindicar el mantenimiento del totalidad de su plantilla durante todo ... el año y el reconocimiento de la antigüedad tras 18 años sin este complemento.

Los manifestantes consideran necesario la permanencia del toda la plantilla los doce meses del año para desarrollar tareas de prevención incendios, además de solicitar la renovación de equipos y vehículos y reforzar la plantilla ante el envejecimiento pualatino de la misma-

En este aspecto, los sindicatos que representan a los bomberos reclaman la renovación de la plantilla tras varios años sin que entre gente nueva, lo que es necesario para su rejuvenecimiento y asegurar así su reposición. De hecho, este año ha sido de los pocos años donde durante el verano en el que el dispositivo Infoca no estuvo cubierto al 100 %, según las organizaciones sindicales.

Los bomberos recordaron que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se había comprometido a reconocer la citada antigüedad, lo que deja a este colectivo como uno de los pocos que no perciben este complemento en la Junta de Andalucía.

Los bomberos del Infoca recibieron el apoyo de los tres grupos de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, cuyos representantes estuvieron acompañando a un grupo de los protestantes con una pancarta en el interior del Parlamento, lo que provocó el malestar del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que afeó a dichos parlamentarios su participación en la protesta en esta zona ya que lo consideró "impresentable y un ataque a la libertad de este Parlamento".