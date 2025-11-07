Elías Bendodo: «Feijóo quiere hacer en España lo que Juanma hace en Andalucía»

La llamada 'vía andaluza' que representa Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía es el modelo de Alberto Núñez Feijóo quiere aplicar en ... España. Así lo ha sostenido esta tarde Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP durante su intervención -la primera de un dirigente nacional del partido- en la inauguración del 17º Congreso del PP de Andalucía que hasta el domingo se celebra en Sevilla.

«Feijóo quiere hacer en España lo que Juanma está haciendo en Andalucía. Que el modelo andaluz sea el modelo español porque aquí le hemos dado la vuelta a Andalucía como un calcetín», ha afirmado Bendodo, quien ha puesto en valor la 'vía andaluza« que »baja los impuestos a la gente, que atrae inversiones y que blinda la sanidad, la educación y los servicios sociales«.

El dirigente popular ha añadido que en el país faltan políticos como Feijóo y Moreno «con sentido común y de Estado» y no un presidente como Pedro Sánchez que es un «mentiroso compulsivo y profesional» y está rodeado de «escándalos» en su entorno familiar y político.

Recuerda la «nefastas gestión» de Montero en sanidad

Unas críticas al Ejecutivo central que también ha dirigido a la vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de quien ha dicho que los andaluces la tienen «calada» y a la que ha responsabilizado de ser quien dio «la puntilla» a 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía por su «nefasta gestión» en la Consejería de Salud. «Y si no que se lo pregunten a Susana Díaz», ha añadido, al tiempo que ha recordado que Montero «echó» a 7.773 profesionales sanitarios, «recortó» en 1.500 millones el presupuesto y suscribió convenios con la sanidad privada por 500 millones.

En este sentido y en plena precampaña de las elecciones andaluzas del próximo año, Elías Bendodo ha definido a Montero -aspirante del PSOE a la presidencia de la Junta- como «la secretaria general del sanchismo en Andalucía y delegada para el independentismo». «Lo primero que tiene que decir Montero cada vez que hable de corrupción o sanidad es la palabra perdón», ha remarcado.

Frente a ello, Bendodo ha contrapuesto la gestión de Juanma Moreno, quien en sus años como presidente ha aprobado ocho presupuestos que son «el acta ante notario del blindaje social» frente a un Gobierno sin presupuestos generales del Estado y ha remarcado «nunca, nadie, jamás, ha apostado tanto en Andalucía por la sanidad, la educación y los servicios sociales» como lo ha hecho Moreno.

Define a Moreno como «el gran arquitecto de la Andalucía moderna» y subraya que «los mejores años están por llegar»

A juicio del dirigente popular, Moreno es un presidente que se ha convertido por méritos propios en el «gran arquitecto de la Andalucía moderna» tras lograr sacar a la comunidad del «vagón de cola» en que lo dejó el PSOE y lograr que Andalucía le hable de «tú a tú» a comunidades como «Madrid o Cataluña».

No obstante, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP ha dicho a Moreno que todavía queda «mucho recorrido» para que Andalucía lidere en España todas las cuestiones. «Aún no hemos conseguido nada; aún no hemos llegado a ningún sitio. Los mejores años de Andalucía están por llegar», ha apostillado.