Bendodo, durante su intervención en la jornada inaugural. sur

Elías Bendodo: «Feijóo quiere hacer en España lo que Juanma hace en Andalucía»

Política. ·

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP afirma que los andaluces tienen «calada» a María Jesús Montero y destaca que «nunca, nadie jamás ha apostado por la sanidad, la educación y los servicios sociales como Juanma Moreno»

Antonio M. Romero

Sevilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:10

La llamada 'vía andaluza' que representa Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía es el modelo de Alberto Núñez Feijóo quiere aplicar en ... España. Así lo ha sostenido esta tarde Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP durante su intervención -la primera de un dirigente nacional del partido- en la inauguración del 17º Congreso del PP de Andalucía que hasta el domingo se celebra en Sevilla.

