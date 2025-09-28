Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos para este domingo en Andalucía y lo has catalogado en amarillo por una previsión de ... lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en las sierras de Córdoba, Huelva y Sevilla, que localiza entre las 12 de la mañana y las 00.00 horas.

Con una probabilidad compartida por las tres provincias de entre un 40 y un 70%, la Aemet señala que en los tres casos se prevén una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrados en el espacio de una hora.

Advierte que «las lluvias pueden ser persistentes» y, por ello, no descarta «acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado en seis horas», aviso que concreta para la sierra y Valle de los Pedroches en la provincia de Córdoba, en Aracena (Huelva) y la Sierra Norte de Sevilla.