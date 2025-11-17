Atropella a un hombre en Sevilla y arrastra el cadáver sin percatarse durante varios kilómetros

Un hombre de mediana edad falleció este lunes por la mañana en Sevilla capital en un trágico suceso. Al parecer un vehículo que salía de ... un parking atropello a la víctima, que estaba tendida en el suelo y arrastró el cadáver durante varios kilómetros sin percatarse de que el hombre estaba en los bajos del vehículo.

Según publica ABC, el suceso ocurrió pasadas las 8.00 horas de la mañana a la altura de la Puerta de San Juan de Acre, hasta la avenida de San Francisco Javier. La conductora no se habría percatado del siniestro hasta que otras personas le hicieron señales para que se detuviera.

La Policía Local de Sevilla ha abierto una investigación sobre este accidente y sus circunstancias. Se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y de tráfico para tratar de reconstruir los hechos. Las primeras informaciones apuntan a que el fallecido es un hombre sin hogar de nacionalidad española, al que se le vio caminando por la zona y luego caerse al suelo y quedar allí tumbado. Fue ahí cuando un coche salió de un garaje próximo y atropello el cuerpo que estaba en el suelo.

El coche siguió después su marcha en una mañana con fuerte lluvia y con el cuerpo enganchado a los bajos y la conductora no se percató de su presencia hasta que fue avisada, varios kilómetros después, por otros viandantes.