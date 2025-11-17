Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la zona compartida por los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Sevilla @EmergenciasSev

Atropella a un hombre en Sevilla y arrastra el cadáver sin percatarse durante varios kilómetros

El incidente ocurrió este lunes por la mañana en el centro de la capital hispalense cuando la víctima fue arrastrada por un vehículo que salía de un parking

SUR

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

Un hombre de mediana edad falleció este lunes por la mañana en Sevilla capital en un trágico suceso. Al parecer un vehículo que salía de ... un parking atropello a la víctima, que estaba tendida en el suelo y arrastró el cadáver durante varios kilómetros sin percatarse de que el hombre estaba en los bajos del vehículo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  4. 4 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  5. 5

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  6. 6 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  8. 8 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Atropella a un hombre en Sevilla y arrastra el cadáver sin percatarse durante varios kilómetros

Atropella a un hombre en Sevilla y arrastra el cadáver sin percatarse durante varios kilómetros