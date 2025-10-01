La asociación Defensor del Paciente va a la Fiscalía por fallos en el programa del cáncer de mama

La asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe contra el Servicio Andaluz de ... Salud (SAS) por «dejación de funciones» en relación con el programa de detección precoz del cáncer de mama sobre el que pacientes del citado plan han alertado de retrasos en pruebas diagnósticas que se les tendrían que haber realizado.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que ha defedido la eficacia del programa y ha anunciado que se está revisando todo el circuito para ver qué ha pasado en los cuatro casos en los que hasta el momento tiene constancia de demoras en las pruebas, ha reprochado a esa asociación que se dirigiera directamente a la justicia sin antes poner esos casos en conocimiento del SAS.

Desde la Consejería de Salud se ha informado de que no se trata de un error informático, sino de una limitación detectada en el circuito que ha afectado a la accesibilidad de manera puntual y se ha hecho un llamamiento a la calma de las mujeres que participan en el programa.

Este martes, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reconocido que ese organismo ha recibido quejas sobre las demoras de pruebas denunciadas por pacientes del programa y ha apuntado que se está en contacto con la Consejería de Salud y Consumo para abordar soluciones a estos retrasos.

Hernández explicó que cada año se invita a más de medio millón de mujeres en Andalucía, con una participación cercana al 80% y que sólo entre enero y agosto de 2025 se han detectado 1.792 lesiones sugestivas de cáncer de mama, lo que «refleja su eficacia en la detección precoz y el consecuente éxito en el tratamiento y seguimiento posterior de estas mujeres».