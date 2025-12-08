Así luce la Virgen de la Macarena de Sevilla tras su última restauración
La imagen ya está expuesta en veneración tras los trabajos realizados por Pedro Manzano
Europa Press
Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:52
La Hermandad de la Macarena ya ha repuesto al culto a su titular. Desde este lunes, a las seis de la mañana, María Santísima de ... la Esperanza Macarena ya luce al culto tras el proceso de restauración realizado por Pedro Manzano.
La imagen estará expuesta para la veneración de hermanos y devotos hoy lunes, de 6.00 a 23.00 horas, y el martes y miércoles, 9 y 10 de diciembre, de 7.00 a 21.00 horas.
Tras la polémica primera restauración en la imagen de la Esperanza Macarena, que provocó una tormenta en redes sociales y, sobre todo, un gran dolor entre sus fieles, la Hermandad de la Macarena de Sevilla dimitió a los dos responsables directos de la imagen y puso la nueva restauración en manos de Pedro Manzano. «Damos gracias a Dios por la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza tras su restauración», detalla la hermandad en sus redes sociales tras los tres meses de trabajos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión