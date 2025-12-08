Así luce la Virgen de la Macarena de Sevilla tras su última restauración

La Hermandad de la Macarena ya ha repuesto al culto a su titular. Desde este lunes, a las seis de la mañana, María Santísima de ... la Esperanza Macarena ya luce al culto tras el proceso de restauración realizado por Pedro Manzano.

La imagen estará expuesta para la veneración de hermanos y devotos hoy lunes, de 6.00 a 23.00 horas, y el martes y miércoles, 9 y 10 de diciembre, de 7.00 a 21.00 horas.

Tras la polémica primera restauración en la imagen de la Esperanza Macarena, que provocó una tormenta en redes sociales y, sobre todo, un gran dolor entre sus fieles, la Hermandad de la Macarena de Sevilla dimitió a los dos responsables directos de la imagen y puso la nueva restauración en manos de Pedro Manzano. «Damos gracias a Dios por la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza tras su restauración», detalla la hermandad en sus redes sociales tras los tres meses de trabajos.