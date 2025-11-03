Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de la Guardia Civil a la entrada de la finca donde vivía y trabajaba la mujer asesinada. EFE

Asesinada en Moguer una mujer de 47 años en un nuevo crimen machista

  ·

De origen marroquí, la víctima no había presentado denuncias previas contra su expareja, un hombre de 56 años que ya ha sido detenido

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

Una mujer de 47 años ha sido asesinada por apuñalamiento en la localidad onubense de Moguer a manos de expareja en un nuevo crimen machista ... que eleva a un total de once las víctimas por violenca de género en Andalucía en lo que va de año y a 35 las fallecidas a nivel nacional.

