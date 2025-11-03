Asesinada en Moguer una mujer de 47 años en un nuevo crimen machista

Una mujer de 47 años ha sido asesinada por apuñalamiento en la localidad onubense de Moguer a manos de expareja en un nuevo crimen machista ... que eleva a un total de once las víctimas por violenca de género en Andalucía en lo que va de año y a 35 las fallecidas a nivel nacional.

La Guardia Civil halló el cuerpo de la víctima mortal con «signos evidentes de violencia» y procedió a la búsqueda y posterior detención de su expareja como presunto autor del asesinato, un hombre de 56 años natural de Burkina Faso.

La mujer fallecida, Zahra, es de origen marroquí y trabajaba en una finca agrícola del municipio onubense, donde residía desde hacía 17 años. El pueblo de Moguer mostró su repulsa a este crimen machista con una concentración a las puertas del Ayuntamiento encabezada por el alcalde, Gustavo Cuéllar, que aseguró que la víctima llevaba mucho tiempo residiendo en la localidad y que hacía poco tiempo que se había traído a su hija de 23 años para vivir con ella.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, ha condenado este crimen machista expresando su dolor y trasladando su cariño a familiares y amigos. Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, también expresó su repulsa por este asesinato machista y pidió «el papel activo del entorno para denunciar los hechos porque las víctimas no siempre pueden hacerlo o comunicarlo debido a su situación, por lo que quienes la rodean pueden poner la voz de alarma para comunicar su situación y protegerlas».