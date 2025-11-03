Asesinada en Moguer una mujer de 47 años en un nuevo crimen machista
·De origen marroquí, la víctima no había presentado denuncias previas contra su expareja, un hombre de 56 años que ya ha sido detenido
Sevilla
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12
Una mujer de 47 años ha sido asesinada por apuñalamiento en la localidad onubense de Moguer a manos de expareja en un nuevo crimen machista ... que eleva a un total de once las víctimas por violenca de género en Andalucía en lo que va de año y a 35 las fallecidas a nivel nacional.
La Guardia Civil halló el cuerpo de la víctima mortal con «signos evidentes de violencia» y procedió a la búsqueda y posterior detención de su expareja como presunto autor del asesinato, un hombre de 56 años natural de Burkina Faso.
La mujer fallecida, Zahra, es de origen marroquí y trabajaba en una finca agrícola del municipio onubense, donde residía desde hacía 17 años. El pueblo de Moguer mostró su repulsa a este crimen machista con una concentración a las puertas del Ayuntamiento encabezada por el alcalde, Gustavo Cuéllar, que aseguró que la víctima llevaba mucho tiempo residiendo en la localidad y que hacía poco tiempo que se había traído a su hija de 23 años para vivir con ella.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, ha condenado este crimen machista expresando su dolor y trasladando su cariño a familiares y amigos. Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, también expresó su repulsa por este asesinato machista y pidió «el papel activo del entorno para denunciar los hechos porque las víctimas no siempre pueden hacerlo o comunicarlo debido a su situación, por lo que quienes la rodean pueden poner la voz de alarma para comunicar su situación y protegerlas».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión