Andalucía suma 6.241 autónomos hasta septiembre y se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento

En estos nueve meses que llevamos de año, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA, ha sumado un total de 26.528 autónomos, una cifra ... inferior a los 37.712 autónomos que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Con este incremento en lo que va de 2025, el número total de trabajadores por cuenta propia se ha situado en 3.413.292 personas, cifra que supone un casi 1% más que en diciembre de 2024.

Por comunidades autónomas, se comprueba que sólo seis comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, han registrado un descenso en sus cifras de afiliados al RETA. La mayor pérdida de lo que llevamos de año se ha registrado en País Vasco desde enero y hasta septiembre de 2025 ha perdido 1.658 autónomos (-1%). Pierden autónomos también Castilla y León (-814 autónomos), Comunidad de Madrid (-726 autónomos), Aragón (-533 autónomos), Navarra (-114) y La Rioja (-105).

Casi nueve de cada diez autónomos del incremento nacional registrado ejercen su actividad en tres comunidades autónomas. De los 26.528 autónomos más que hay en España si lo comparamos con el cierre de 2024, 22.778, es decir, un 86%, se han dado de alta en la Comunidad Valenciana (+8.947 autónomos), Baleares (+7.590 autónomos) o Andalucía (+6.241 autónomos).

Destaca el impulso emprendedor de Málaga al observar la evolución por provincias

Desagregando más los datos y viendo la evolución por provincias, la mitad de las 50 provincias españolas (incluidas las comunidades uniprovinciales), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no lograron sumar autónomos en los nueve meses de 2025. El resto cierra el semestre con datos positivos, siendo en términos absolutos Baleares (+7.590), Valencia (+4.676 autónomos), Málaga (+4.203 autónomos) y Alicante (+3.492) las que suman el 53% del incremento de autónomos en España (entre las cuatro suman 13.961 autónomos en nueve meses). Porcentualmente, tras el incremento del 7,6% de Baleares, destaca el +3% de impulso emprendedor de Málaga y de la provincia de Valencia (+2,4%).

En cuanto a los datos negativos hay que destacar que las CCAA de País Vasco y Aragón son las únicas dónde todas sus provincias cierran estos nueve meses en negativo. Además, es la provincia de Vizcaya la que más autónomos en cifras absolutas pierde de todo el territorio español (-994 autónomos) y también es, junto a Lleida, la provincia donde más autónomos se pierden en términos porcentuales (-0,7%).

Por otro lado, sólo tres suman autónomos en todas sus provincias en el caso de las comunidades autónomas no uniprovinciales: Comunidad Valenciana (+8.947 autónomos), Canarias (+1.057) y Extremadura (+491).

Sangría en el sector del comercio

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, se analiza también la evolución del colectivo en lo que va de año atendiendo al género y a los diferentes sectores de actividad.

En cuanto al género, siguiendo la tendencia registrada en los últimos años, el crecimiento porcentual registrado por las mujeres autónomas es superior al de los varones. El porcentaje de mujeres que deciden poner en marcha su propio negocio aumenta en estos nueve meses que llevamos de año un +1%, frente al +0,6% registrado por los varones. En términos absolutos, de los 26.528 autónomos que suma el RETA en nueve meses son 113.734 hombres y 1.794 mujeres.

En cuanto a la evolución de los distintos sectores de actividad, se comprueba cómo en la mayoría se ha registrado un comportamiento positivo y logran sumar autónomos.

Aun así, el comercio, que en estos nueve meses de 2025 ha perdido a 8.567 autónomos, y el transporte, por su parte, ha perdido un total de 5.938 cotizantes y registra un descenso del 2,7%. La industria también cierra estos meses en negativo con una caída de 1.354 autónomos y la agricultura que ha perdido un total de 1.147 afiliados al RETA. También se han registrado descensos en educación (-1.008) y en actividades administrativas (-238).

Por el contrario, el resto de sectores han registrado subidas. En cuanto a los sectores que más crecieron hay que referirse a los autónomos de las actividades profesionales y técnicas que se han incrementado en 10.065 personas. Destacan también aquellos que decidieron darse de alta en construcción (8.554), hostelería (7.377) e información y comunicación (+6.419 autónomos) que aumentaron en los nueve primeros meses meses de 2025 (ver tabla a continuación).