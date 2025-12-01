Andalucía se sitúa a la cabeza a nivel nacional y europeo con cerca de 1,5 millones de hectáreas
La superficie de la región supone casi el 50% del total nacional y supera ya el 25% de lo exigido por la UE para estos cultivos en el año 2030
Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00
Andalucía es líder a nivel nacional y europeo en producción ecológica con cerca de 1.5 millones de hectáreas de cultivos sostenibles y respetuosos con ... el medio ambiente en su producción.
Según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Andalucía aglutina cerca del 50% de la superficie nacional en producción ecológica, además de contar con un tejido creciente en este sector que supera los 21.400 operadores.
Respecto a la producción integrada, Andalucía es también la comunidad líder y una de las primeras regiones a nivel europeo con una superficie bajo dicha certificación de calidad que alcanza las 433.000 hectáreas y con unos 45.000 productores.
Andalucía además cumple actualmente con creces el objetivo fijado por la Unión Europea para estas producciones ecológicas para el año 2030 , que establecía para esa fecha el reto de alcanzar un 25% de la superficie agrícola útil, cifra que supera la región al contar ya con el 30% de terrenos con estos cultivos.
Además, el avance de la producción ecológica en Andalucía es imparable y desde 2020 el número de explotaciones ecológicas ha crecido un 32% en la región y su superficie cultivada en un 28%. En la última década el salto es aún más espectacular, con un incremento del 88% en la superficie desde 2013.
Entre los productos líderes en cultivos ecológicos destacan el olivar, seguido de frutos secos y leguminosas, sobresaliendo también el arroz que prácticamente aplica a casi el 100% de sus cultivos esta forma sostenible y ecológica de concebir su actividad.
