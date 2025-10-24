Andalucía pide al Gobierno que rectifique en el deslinde de las Marismas de Doñana

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, exigió ayer al Gobierno de España que rectifique en su decisión ... sobre el deslinde para las marismas de Doñana. La consejera anunció ayer en el Parlamento que los servicios jurídicos de la Junta trabajan para la presentación de un recurso contra este deslinde al considerar que el proceso «adolece de errores tanto técnicos como jurídicos».

Catalina García lamentó además que esta iniciativa se haya tramitado «sin consenso y en contra de todos», como así se reflejó en la reunión del último Consejo de Participación de Doñana. Este deslinde que intenta promover el Gobierno afecta a unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas situadas en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en la provincia de Huelva, y de Aznalcázar, en Sevilla.

La consejera precisó que «este deslinde afecta al 56% de las fincas públicas que gestiona la Junta de Andalucía en ese espacio natural cuando se ha mostrado la más firme oposición» a esta iniciativa.

«Creo que el Ministerio se ha equivocado y así se lo dijimos al secretario de Estado para el Medio Ambiente, Hugo Morán, en una reunión que mantuvimos con él, porque lo han hecho en contra de absolutamente todos los representados en el Consejo de Participación, donde están ayuntamientos, agricultores, ecologistas, universidades, sociedad científica, la Junta y el Gobierno, y su informe fue desfavorable», sostuvo la consejera. Catalina García insistió en que «el Gobierno quiere rectificar y reconocer su error porque Doñana se merece el rigor que siempre le ha dado su valor».