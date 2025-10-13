Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alba, en la sala de prensa de la sede provincial de Málaga, donde reside. salvador salas
Ernesto Alba, candidato de Izquierda Unida a presidir la Junta

«Para IU no es irrenunciable encabezar una candidatura de coalición a la Junta»

Entrevista. ·

Espera que Podemos dé «un volantazo» en su actual estrategia y permanezca en la lista de unidad de la izquierda

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:54

Comenta

luye el plazo para votar 'online' la ratificación –al ser el único aspirante presentado a las primarias– del secretario general del PCA, Ernesto Alba (Conil ... de la Frontera, 1982), como candidato de IU a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026. Esta elección es sólo un primer paso ya que al estar Izquierda Unida integrada en la coalición Por Andalucía se deberá llevar a cabo un proceso para elegir a quien finalmente encabezará la lista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  6. 6 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  7. 7 Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl
  8. 8 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Para IU no es irrenunciable encabezar una candidatura de coalición a la Junta»

«Para IU no es irrenunciable encabezar una candidatura de coalición a la Junta»