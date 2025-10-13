«Para IU no es irrenunciable encabezar una candidatura de coalición a la Junta»

luye el plazo para votar 'online' la ratificación –al ser el único aspirante presentado a las primarias– del secretario general del PCA, Ernesto Alba (Conil ... de la Frontera, 1982), como candidato de IU a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026. Esta elección es sólo un primer paso ya que al estar Izquierda Unida integrada en la coalición Por Andalucía se deberá llevar a cabo un proceso para elegir a quien finalmente encabezará la lista.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso para ser el candidato?

–Hay un primer paso colectivo ya que me propone la dirección de IU en Andalucía, entre ellos Toni Valero (coordinador regional), y luego está la parte más personal, donde me pienso la propuesta. Lo que me hace tirar para adelante es que veo a mi hijo de 6 años y no me gusta lo que veo, la sociedad que está quedando para él, que es la ley de la selva. Entonces, cuando me lo plantearon, lo pensé detenidamente y por el bien de los que tengo alrededor dije: 'si hay que dar la cara, se da'.

–Su elección es un primer paso parque ahora, IU debe negociar con el resto de fuerzas que componen Por Andalucía (el movimiento Sumar e Iniciativa por el Pueblo Andaluz) para consensuar el cabeza de lista a la presidencia andaluza, ¿para IU, dado su peso político, es irrenunciable encabezar esa candidatura de coalición?

–No, para nada. Si en la mesa de partidos se plantea un nombre que represente el proyecto político mejor que yo seré el primero que se retire porque entienda que es lo mejor para Andalucía y para la gente que decimos defender. Lo colectivo siempre tiene que estar por encima de lo individual.

–¿Qué plazos manejan para cerrar esa candidatura de coalición? En las últimas autonómicas, se llegó en el último minuto y con tensiones internas.

–Ahora mismo las organizaciones que formamos parte de Por Andalucía estamos en nuestros procesos internos, que están a punto de concluir. En las próximas semanas hemos convocado una reunión de la mesa de partidos para elegir al candidato bien mediante el consenso o con unas primarias abiertas. La idea es que a principios o mediados de noviembre haya un candidato. No vamos a llegar al último minuto ni va a ocurrir lo que sucedió en la anterior ocasión.

Avanza que el objetivo es que el cabeza de lista de la coalición esté designado a mediados de noviembre

–Se lleva tiempo hablando de la unidad de la izquierda alternativa pero ahora mismo no se vislumbra y todo apunta a que en las andaluzas concurrirán tres formaciones: Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía. ¿Por qué no se consigue esa pregonada unidad?

–En la última década esa unidad se ha conseguido, con sus luces y sus sombras. Ahora mismo esa unidad está. Hay una papeleta de la unidad que es la de Por Andalucía, donde además de las tres formaciones políticas, participa un conglomerado de movimientos sociales que han venido realizando en estos años un trabajo formidable. Evidentemente existe una incertidumbre sobre la entrada de Podemos, que deberá ser quien si decida entrar o no en la papeleta de la unidad. A Podemos se le ha transmitido que aquí no se va a llegar al último minuto y que se trabaja colectivamente. El miércoles de la semana pasada Podemos tuvo que dar un volantazo y apoyó en el Congreso el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible. Ese volantazo no se da porque sí, sino que responde a una táctica electoral porque era un disparate la estrategia en que estaba metido. Para mí Podemos es una organización que tuvo la audacia de abrir un camino en nuestro país y le tengo un respeto enorme a sus dirigentes, pero creo que se están equivocando de estrategia. Espero que ese volantazo que hicieron en el Congreso sea un volantazo que también se produzca en Andalucía en su idea de presentarse en solitario y vuelvan al sentido común y permanezcan en Por Andalucía.

–¿Confía en que pueda darse ese cambio?

–Espero.

Puertas abiertas

–¿Las puertas están abiertas?

–Abiertas a todo el mundo. Aquí no hay excusas. Para evitar lo que sucedió en las últimas andaluzas que llegamos en el último minuto a la unidad, en esta ocasión hemos aceptado que para la elección de candidatos se haga por consenso o por primarias abiertas, que es lo que planteaba Podemos. Entonces, ¿cuál es el problema?

–¿Hay negociaciones en marcha?

–No. Pero las puertas están abiertas y simplemente se tienen que incorporar.

–¿No considera que esta situación transmite una imagen de debilidad cara su electorado?

–Totalmente. Es una irresponsabilidad. En Andalucía hay un desorden en la izquierda y en la derecha. Hay desorden en la izquierda porque hay fuerzas que no terminan de poner los intereses de la gente de izquierda y progresista por encima de los de su partido; incluso hay desorden en el PSOE con problemas internos. Y hay desorden en la derecha porque gobiernan y está trayendo desorden con sus políticas en sanidad, educación, dependencia, con los autónomos... Por eso, desde IU entendemos que toca orden en la izquierda y en las políticas económicas que está implementado Juanma Moreno.

Ampliar El dirigente izquierdista en un momento de la entrevista con este periódico el pasado jueves. salvador salas

–Sea o no el candidato a presidir la Junta, ¿encabezará la lista de Por Andalucía por Málaga, que es donde usted reside?

–Todavía no lo sabemos. Depende de cómo queden los acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Dicho esto, para mí sería un honor.

–Los partidos de la derecha (PP y Vox) cuentan con una amplia mayoría en el Parlamento. Las encuestas pronostican que la derecha podría seguir gobernando en Andalucía. Ahora mismo parece complicado que se pueda plantear una alternativa para que haya una mayoría de izquierdas.

–Esa pregunta no se puede responder sin la autocrítica y sin partir de una reflexión que nosotros hemos hecho. ¿Cómo puede ser que las fuerzas de izquierda, incluida la mía, hayamos construido el Gobierno (en España) más progresista de la historia reciente y se produzca la contradicción de que los sectores que se benefician de medidas como el salario mínimo inteprofesional, el ingreso mínimo vital o la reforma laboral, estén apoyando a la derecha y la extrema derecha? ¿Por qué se produce esta situación? Y el análisis es que ahora mismo hay una batalla por los valores. Los pijos de la derecha y los 'cayetanos' de la extrema derecha te están diciendo que el inmigrante es el enemigo que viene a quitarte el trabajo o la vivienda, pero no señalan a los grandes especuladores, que son los que verdaderamente están haciendo que se encarezca la vivienda o la comida. Y no los señalan porque es una disputa de valores; es el pobre contra el pobre, el penúltimo contra el último. Y los valores no nacen de una fórmula matemática, sino del corazón y de cómo las personas van interpretando la vida y el mundo. Y ahí en la izquierda no hemos sido capaces de conectar con la gente y no hemos sido capaces de comunicar bien los logros del propio Gobierno. Partiendo de que la izquierda tiene que dejar de mirarse el ombligo y de pelearnos entre nosotros, tenemos que volver a conectar con la gente en los barrios, en el cara a cara. Esto ya no va única y exclusivamente de salir mucho en la televisión y de grandes discursos en los parlamentos, sino de algo más. Y la izquierda tiene que hacer una reflexión: hay que estar entre la gente disputando los valores y la cuestión ideológica. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en el caso andaluz, explicándole los elementos claves de la comunidad. Andalucía es un dragón de dos cabezas. La cabeza liberal y que maneja las decisiones económicas, que son las cosas del comer, la tiene Juanma Moreno con su proyecto privatizador y de dejarle vía libre a los especuladores. Y la cabeza ideológica es Vox, que va dando una batalla ideológica por debajo para que el pensamiento reaccionario siga surgiendo. Por tanto, Andalucía está en la ley de la selva.

«Andalucía es un dragón con dos cabezas: la liberal y que la maneja las cuestiones económicas que es el PP y la ideológica que es Vox»

–Para usted, ¿esa estrategia de reconexión con la sociedad pasa por más calle?

–Mucha calle y la explicación clara del proyecto en las carnicerías, en los grupos de wasap, en las peluquerías, en las asociaciones, en el estanco, en el bar... Ahí es donde está la disputa. Y ahí se le puede dar la vuelta a la tortilla a Andalucía.

«La izquierda tiene que estar entre la gente disputando los valores y la cuestión ideológica»

–Y en este panorama, ¿es optimista sobre la posibilidad de que pueda haber un vuelco electoral en Andalucía?

–Sí. Soy optimista con el pueblo andaluz, que va a despertar. Ya despertó esta pasada semana con las concentraciones por los fallos en el cribado del cáncer de mama. El cáncer mata y las políticas del PP y de Juanma Moreno también matan. Lo que está pasando con la sanidad, con la educación, la vivienda o el problema de nuestro modelo productivo va a hacer que los andaluces despierten porque no aguantan más.