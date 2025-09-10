Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rocío Ruiz, a la derecha, junto a las consejeras Carmen Castilla y Carolina España. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Andalucía ya dispone de suelo para la construcción de 40.000 viviendas protegidas

49 ayuntamientos se han adherido al decreto de la Junta que adelantó medidas previstas en el proyecto de ley para aumentar la edificabilidad de parcelas

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:53

Las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Vivienda de la Junta que fueron adelantadas en un decreto aprobado el pasado febrero ya han ... rendido frutos en la disposición de suelo para construir viviendas protegidas. Desde la entrada en vigor del decreto, 49 ayuntamientos se han adherido a la disposición que permite aumentar la densidad y la edificabilidad del suelo urbanizable si se va a destinar a construir vivienda protegida. Ello ha permitido que se disponga ya de suelo para construir 40.000 viviendas de este tipo distribuido en 630 bolsas de suelo.

