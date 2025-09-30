Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera Rocío Díaz, en las jornadas de este martes. j. a.
Política andaluza

Andalucía ya cuenta con parcelas para la construcción de más de 40.000 viviendas protegidas

La Junta publica su bolsa de suelo, un inventario de terrenos puestos a disposición en los 13 municipios andaluces de más de 100.000 habitantes

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:03

Los promotores públicos y privados que quieran construir viviendas públicas en Andalucía ya tienen a su disposición suelo para levantar 40.937 unidades en las ... ocho provincias de la comunidad. La Consejería de Vivienda ha publicado este martes su Bolsa de Suelo, que según la consejera, Rocío Díaz, supone «una herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda e impulsar la colaboración público-privada».

