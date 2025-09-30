Andalucía ya cuenta con parcelas para la construcción de más de 40.000 viviendas protegidas

Los promotores públicos y privados que quieran construir viviendas públicas en Andalucía ya tienen a su disposición suelo para levantar 40.937 unidades en las ... ocho provincias de la comunidad. La Consejería de Vivienda ha publicado este martes su Bolsa de Suelo, que según la consejera, Rocío Díaz, supone «una herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda e impulsar la colaboración público-privada».

El suelo incluido en esta bolsa, un total de 659 parcelas repartidas en 13 municipios, es tanto de titularidad pública como privada y sus propietarios lo han puesto a disposición para la construcción de vivienda asequible. «Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia», explicó Díaz en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos.

La bolsa de suelo es una de las medidas puestas en marcha con la aprobación el pasado febrero del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda. En su creación han participado los 13 municipios andaluces de más de 100.000 habitantes (Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Roquetas de Mar y Sevilla). El inventario se puede consultar desde este martes en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Bolsa de suelo para vivienda asequible

Son 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados.

Uso residencial

Estas parcelas se pueden identificar en la web ideada por técnicos de la Consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Así, se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, con un incremento previsto en el número de viviendas del 15,07%

También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Estos suelos, con el Decreto-ley de medidas urgentes en vigor, se pueden utilizar también para vivienda protegida.

Según la consejera, que subrayó la necesidad de impulsar la colaboración con sector privado para poder dar respuesta a la necesidad de vivienda, lo esencial de la bolsa de suelo es que «detrás de cada parcela, hay una posibilidad real de hogar». También destacó que «no solo es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía».

Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.

Sector privado

La consejera agradeció la colaboración y el diálogo de todos los agentes y colectivos vinculados al sector de la vivienda por «trabajar juntos en este reto». «Vuestra participación, vuestras aportaciones y vuestra implicación están siendo clave para dar una respuesta seria y efectiva en Andalucía a una de las primeras y más graves preocupaciones sociales», señaló.

La bolsa de suelo para vivienda protegida se ha presentado en una jornada que ha contado con la participación, además de la consejera, con el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado; la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María Cerezo; el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, y la presidenta del Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz.

Además, han asistido el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, entre otras autoridades.