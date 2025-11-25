Andalucía se blinda frente a la ciberviolencia de género con una app de protección a víctimas

Andalucía se blinda contra la ciberviolencia de género con el impulso de un proyecto piloto que consiste en una aplicación que servirá de escudo de ... protección a las víctimas, según anunció ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que resaltó que se trata de un paso más en la lucha contra esta lacra en el ámbito digital.

Loles López, que presidió ayer la reunión del pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, afirmó que « esta iniciativa suma nuevos recursos para combatir la violencia de género con una aplicación que actúa como un escudo antijaqueo para evitar el acceso sin autorización a fotos o mensajes de las víctimas de violencia machista a través de los dispositivos móviles».

Esta app funciona como un escudo anticontrol y antihackeo de los teléfonos móviles o tabletas de las mujeres y detecta en el momento de ser instalada si el teléfono de la mujer ha sido hackeado y bloquea el acceso que el supuesto agresor tiene a toda su información, además de repeler posibles intentos de control en el futuro.

La responsable andaluz de violencia de género subrayó que «esta iniciativa ayudará a tener ese escudo anticontrol frente a la ciberviolencia de género para que el presunto agresor no pueda acceder a su ubicación en tiempo real, a su correo electrónico, a fotos o vídeos, a sus mensajes de Whatsapp o de otras redes sociales».

Asimismo, precisó que «este hackeo suele terminar en acoso, manipulación o chantaje emocional por parte del agresor».

El personal del Instituto Andaluz de la Mujer se encargará de instalar esta app en los teléfonos móviles y tabletas de la víctimas, que recibirán además una formación sobre ella. La consejera apostó por seguir trabajando desde todos los ámbitos para erradicar la violencia machista.