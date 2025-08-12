Andalucía activa la fase de emergencia por un incendio forestal provocado por un rayo en Huelva
El fuego se declaró pocos minutos después de las 17.00 horas en la aldea de Los Romeros, en el municipio onubense de Jabugo
EUROPA PRESS
Martes, 12 de agosto 2025, 19:55
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación Operativa 1, del Plan Infoca por un incendio forestal provocado este martes por un ... rayo en Los Romeros, en el municipio de Jabugo, en Huelva.
En la zona se encuentran cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado, tres grupos de bomberos forestales, el Grupo Regional de Mando y un Técnico de Operaciones, según informa Plan Infoca.
El incendio se declaró pocos minutos después de las 17.00 horas en la aldea de Los Romeros. Eran los propios ciudadanos los que indicaban que había caído un rayo y las llamas habían prendido en una zona de castaños y encinas. De manera inmediata, el servicio de emergencias 112 puso en marcha el operativo y activó a efectivos de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Guardia Civil, a los Bomberos, a la Policía Local, al Ayuntamiento de Jabugo y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma.
La Dirección de la Emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de los vecinos de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo. La Guardia Civil les ha indicado que abandonen la zona para garantizar su seguridad y les ha pedido que se marchen a la cercana localidad de El Repilado.
Por otro lado, se mantiene activo el incendio declarado poco antes de las 16,30 horas de este martes en un paraje de Arroyomolinos de León (Huelva). Sobre el terreno se encuentran trabajando actualmente un helicóptero semipesado y otro ligero; cuatro aviones de carga en tierra; dos camiones autobombas; cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones; un agente de medio ambiente; y un buldócer.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.