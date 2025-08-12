Andalucía activa la fase de emergencia por un incendio forestal provocado por un rayo en Huelva

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación Operativa 1, del Plan Infoca por un incendio forestal provocado este martes por un ... rayo en Los Romeros, en el municipio de Jabugo, en Huelva.

En la zona se encuentran cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado, tres grupos de bomberos forestales, el Grupo Regional de Mando y un Técnico de Operaciones, según informa Plan Infoca.

El incendio se declaró pocos minutos después de las 17.00 horas en la aldea de Los Romeros. Eran los propios ciudadanos los que indicaban que había caído un rayo y las llamas habían prendido en una zona de castaños y encinas. De manera inmediata, el servicio de emergencias 112 puso en marcha el operativo y activó a efectivos de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Guardia Civil, a los Bomberos, a la Policía Local, al Ayuntamiento de Jabugo y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma.

La Dirección de la Emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de los vecinos de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo. La Guardia Civil les ha indicado que abandonen la zona para garantizar su seguridad y les ha pedido que se marchen a la cercana localidad de El Repilado.

Por otro lado, se mantiene activo el incendio declarado poco antes de las 16,30 horas de este martes en un paraje de Arroyomolinos de León (Huelva). Sobre el terreno se encuentran trabajando actualmente un helicóptero semipesado y otro ligero; cuatro aviones de carga en tierra; dos camiones autobombas; cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones; un agente de medio ambiente; y un buldócer.