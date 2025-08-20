Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agreden físicamente a un médico de Atención Primaria de un centro de salud de Huelva

El médico afectado ha señalado que la paciente lo golpeó y comenzó a insultarlo cuando intentó que saliera de una sala en la que se había encerrado

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:37

El Sindicato Médico de Huelva (SMH) ha denunciado este miércoles la agresión física sufrida este martes por un médico de Atención Primaria en el centro ... de salud de San Juan del Puerto, así como agresiones verbales a tres facultativas por parte de una paciente. Asimismo, desde el sindicato han señalado que se encuentran tramitando la denuncia que presentarán el jueves ante la Guardia Civil.

