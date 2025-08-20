Agreden físicamente a un médico de Atención Primaria de un centro de salud de Huelva

El Sindicato Médico de Huelva (SMH) ha denunciado este miércoles la agresión física sufrida este martes por un médico de Atención Primaria en el centro ... de salud de San Juan del Puerto, así como agresiones verbales a tres facultativas por parte de una paciente. Asimismo, desde el sindicato han señalado que se encuentran tramitando la denuncia que presentarán el jueves ante la Guardia Civil.

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, «a pesar de los intentos por parte de sus compañeros para que la paciente disminuyera la agresividad contra los facultativos», este «sufrió una agresión física y verbal, con menoscabo en su integridad física y psicológica».

Ante ello, se avisó a la Guardia Civil para proteger «no solo a la facultativa y compañeros, si no los enseres de la consulta de la médica de familia». De este modo, apunta que, «una vez atendido» el profesional «se ha procedido a denunciar los hechos ante los estamentos oficiales».

El médico afectado ha señalado que la paciente lo golpeó y comenzó a insultarlo cuando intentó que saliera de una sala en la que se había encerrado y ha subrayado que la agresión «no iba dirigida hacia él concretamente» sino que esta persona «volcó su frustración» contra él por cuestiones de «trámites administrativos» por «los problemas que se están sufriendo este verano en la sanidad», al tiempo que ha lamentado que los médicos de Atención Primaria son «los que están en medio» ante los problemas de los usuarios por la «falta de recursos».

Desde el Sindicato Médico de Huelva han lamentado el «incremento de las agresiones que se están produciendo, sobre todo a facultativas, a pesar de solicitar una mejora en la protección de los profesionales ante los responsables del Distrito Condado-Campiña y la Delegación de Salud de la provincia».

Asimismo, ha remarcado que esta agresión «sucede en el verano donde trabajadores y pacientes han soportado tres olas de calor con temperaturas insostenibles en los centros sanitarios por una mala gestión preventiva en el mantenimiento de la climatización, con menos de la mitad de los facultativos de plantilla por la ausencia de contratación en el plan verano».

«Lo que está generando una sobrecarga laboral excesiva a la ya elevada antes del inicio del verano, agravado por las intolerables declaraciones del gerente de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña», en las que «ridiculiza a los usuarios que iban a la fresquita a los puntos de urgencia», lo que consideran que «genera más animadversión hacia los sanitarios y creando conflictividad entre profesionales y pacientes».

Por ello, solicitan a la delegada de la de Salud, Manuela Caro, «que se manifieste antes tales incidentes», así como «las medidas encaminadas a disminuir las agresiones a los profesionales en los centros sanitarios». «Es intolerable que tengamos que soportar agresiones físicas y verbales en los centros sanitarios o en los domicilios cuando, hasta hace muy poco, en la pandemia, nos aplaudían desde los balcones», ha concluido el Sindicato Médico de Huelva en un comunicado.