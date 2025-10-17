Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»

Viernes revuelto -en el plano meteorológico- en Andalucía. La Agencia Estatal (Aemet) ha activado dos avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la ... región. La advertencia estará vigente entre las 14.00 y las 22.00 horas en las provincias de Granada y Jaén. El organismo estatal prevé acumulados de hasta 15 litros en una hora.

Y todo ello en una jornada en la que el pronóstico apunta a «brumas matinales y cielos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales». En el resto, Aemet prevé nubosidad de evolución diurna y chubascos por la tarde que podrán ir acompañados de tormentas, «más probables e intensos en las sierras, donde podrían ser localmente fuertes», señala. Además, soplarán vientos moderados de levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz intervalos fuertes en el Estrecho.

A las 12.00 horas la comunidad entrará en aviso amarillo. Las zonas afectadas serán las comarcas granadinas de Alpujarras y Sierra Nevada y la Sierra de Cazorla y la comarca de Segura de la provincia de Jaén.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios, localmente en descenso en el interior oriental.