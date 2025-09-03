Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más de 89.300 menores de tres años inician este miércoles el curso escolar en las Escuelas Infantiles

Esta cifra supone 923 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:34

Un total de 89.382 menores de tres años inician este miércoles el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil ... de Andalucía, según los datos de matriculación registrados a día de hoy por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  3. 3

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Investigadores de Málaga descubren que las proteínas humanas que causan el alzhéimer provocan daños más graves que las de ratón
  10. 10 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 89.300 menores de tres años inician este miércoles el curso escolar en las Escuelas Infantiles

Más de 89.300 menores de tres años inician este miércoles el curso escolar en las Escuelas Infantiles