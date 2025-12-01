Un proyecto para confirmar que los niños aprenden jugando

Una voz dulce irrumpe en la sede de avenida de Fátima de la Asociación Arrabal-AID: «Hola, me llamo Daniela. Vengo después del cole a ... esta clase porque me encanta y tengo muchos amiguitos», comenta la pequeña. Ella es una de los 24 niños de 3 a 6 años que forman parte de 'Espacios de crecimiento', un programa piloto que desarrolla CaixaProinfancia en Málaga con tres entidades locales. Con este proyecto se pretende dar continuidad al programa que se desarrolla con niños y niñas de 0 a 3 años; en él participan familias que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión social y económica.

La propuesta, tal y como explica Beatriz Peláez, responsable de Infancia, Adolescencia y Familia en Arrabal, se crea para reafirmar que tanto el ocio como el tiempo libre es un derecho fundamental para el desarrollo integral de la infancia. «Este servicio ofrece un acompañamiento socioeducativo personalizado con la división de los niños y niñas en dos grupos, cada uno dos días a la semana», concreta Beatriz Peláez, que detalla que el compromiso de este proyecto piloto, que está de prueba hasta el próximo mes de junio, va mucho más allá del cuidado de la infancia. «También ofrecemos talleres para las madres, ya que suelen ser las que vienen con los hijos. A ellas les dedicamos dos horas a la semana, suelen ser los viernes por la mañana, aunque nos coordinamos según el día que les venga mejor».

Cuando Beatriz Peláez comenta los beneficios de este programa, destaca la relación entre madres e hijos. «Muchas de ellas se sorprenden de que sepan dibujar bien, reflexionar o llegar a la comprensión de un cuento. Porque la mayoría de ellas no tiene tanto tiempo para dedicar a su hijo; esto es muy bonito porque estamos consiguiendo fortalecer el vínculo familiar», asegura.

El proyecto piloto tiene como objetivo fomentar el aprendizaje y la convivencia a través de ocio y tiempo libre

El objetivo de 'Espacios de crecimiento 3-6' es fomentar los valores esenciales, promover hábitos de vida saludables y potenciar el desarrollo personal a través del ocio y tiempo libre. Todo mediante actividades lúdicas y pedagógicas que fortalecen la autoestima, socialización y descubrimiento de capacidades propias. «Este servicio aúna esfuerzos para romper el ciclo de pobreza infantil garantizando el acceso de todos los niños y niñas a un espacio educativo y de cuidado infantil; además de tener actividades extraescolares. El programa busca ser un espacio seguro para estos niños, con enfoque integral y enriquecedor más allá del ámbito escolar», exponen desde Fundación 'la Caixa'.

Dividido en tres partes

La rutina de estos talleres con los niños, que se realizan por las tardes en Arrabal-AID, comienza por una merienda. «Cuando llego, me quito los zapatos, cojo un cojín y me presento. Luego merendamos», apunta la pequeña Daniela. «La tarde se estructura en tres partes: empiezan con una merienda para fomentar los hábitos de vida; continúan con juegos estructurados para desarrollar sus habilidades sociales y enseñarles las normas; terminan con la lectura de un cuento y las reflexiones finales sobre la comprensión del mismo, así llegamos a tener la confianza y conocemos la evolución de cada niño», profundiza Beatriz Peláez.

Esta iniciativa, de CaixaProinfancia, de Fundación 'la Caixa', se impulsa desde tres entidades malagueñas

Hasta ahora, el balance que se hace de los primeros meses de prueba de este proyecto, es bastante positivo entre las coordinadoras, voluntarias y responsables de este área desde Arrabal-AID. «Es muy buena iniciativa porque de esta forma, el aprendizaje, la convivencia, las habilidades sociales, el interés por la literatura y el arte y los vínculos familias se están reforzando mucho más entre los niños de 3 a 6 años. Gran parte de ellos ya habían pasado por el mismo proyecto, pero de 0 a 3 años, y es importante hacer su seguimiento», valora Beatriz Peláez.