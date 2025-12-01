Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Asociación Arrabal-AID desarrolla este proyecto en su sede de avenida de Fátima. Sur

Un proyecto para confirmar que los niños aprenden jugando

Espacios de crecimiento ·

La asociación Arrabal-AID, es una de las entidades malagueñas que trabaja en este programa piloto de CaixaProinfancia de talleres para niños de 3 a 6 años

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

Una voz dulce irrumpe en la sede de avenida de Fátima de la Asociación Arrabal-AID: «Hola, me llamo Daniela. Vengo después del cole a ... esta clase porque me encanta y tengo muchos amiguitos», comenta la pequeña. Ella es una de los 24 niños de 3 a 6 años que forman parte de 'Espacios de crecimiento', un programa piloto que desarrolla CaixaProinfancia en Málaga con tres entidades locales. Con este proyecto se pretende dar continuidad al programa que se desarrolla con niños y niñas de 0 a 3 años; en él participan familias que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión social y económica.

