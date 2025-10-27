Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los cursos de formación del programa Más Empleo en la entidad malagueña Codenaf. Dani Medina / FLC
Acción solidaria

Cuatro meses en Málaga y un trabajo para reintegrarse en la sociedad

Los jóvenes Dmytro Beziazychnyi y Yousra Jellam, en situación de vulnerabilidad, participaron en el programa Más Empleo en Codenaf para abrir las puertas de su futuro en la capital

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Dmytro Beziazychnyi, refugiado ucraniano de 21 años, llegó a Málaga hace cinco meses derivado por Cruz Roja y comenzó su itinerario con una formación en ... pescadería. Yousra Jellam (Marruecos, 21 años), se formó en Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria y hoy día trabaja en Atende, empresa especializada en servicios sociales donde ya lleva un año contratada. Estos dos jóvenes son dos ejemplos claros del trabajo que hacen entidades malagueñas por reintegrar en la sociedad a los colectivos más vulnerables. Ellos, en concreto, estuvieron acompañados por Codenaf dentro del programa Más Empleo, iniciativa impulsada por el Fondo social Europeo Plus y Fundación 'la Caixa' para mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.

