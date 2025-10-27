Cuatro meses en Málaga y un trabajo para reintegrarse en la sociedad

Dmytro Beziazychnyi, refugiado ucraniano de 21 años, llegó a Málaga hace cinco meses derivado por Cruz Roja y comenzó su itinerario con una formación en ... pescadería. Yousra Jellam (Marruecos, 21 años), se formó en Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria y hoy día trabaja en Atende, empresa especializada en servicios sociales donde ya lleva un año contratada. Estos dos jóvenes son dos ejemplos claros del trabajo que hacen entidades malagueñas por reintegrar en la sociedad a los colectivos más vulnerables. Ellos, en concreto, estuvieron acompañados por Codenaf dentro del programa Más Empleo, iniciativa impulsada por el Fondo social Europeo Plus y Fundación 'la Caixa' para mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.

Yousra Jellam se declara una amante del sector de los cuidados «y también de la atención a personas mayores», explica. Es por eso que ahora mismo compagina su trabajo con los estudios para seguir creciendo en el ámbito asistencial. Mientras Dmytro Beziazychnyi hace unos tres meses que consiguió trabajo en un supermercado Carrefour. «Aprendí mucho durante la formación y las prácticas y me sentí muy apoyado por los profesores», valora el joven.

El proyecto Más Empleo se centra en mejorar la empleabilidad de colectivos migrantes con dificultades de inserción laboral

Desde la entidad, la coordinadora técnica general y responsable del proyecto Más Empleo en ella, Salima El Meziani trabaja día a día en la integración de personas migrantes o de origen migrante. «Nuestro objetivo es mejorar su empleabilidad y conseguir su inserción sociolaboral en el mercado de trabajo. El perfil de los usuarios que atendemos es muy variado: jóvenes, mujeres mayores de 50 años, familias monoparentales maternas y personas en desempleo de larga duración», detalla El Meziani.

Ochenta en toda España

Este de Codenaf es uno de los 80 proyectos seleccionados en toda España dentro de la convocatoria Más Empleo y cuenta con una dotación de 48 millones de euros financiados por el Fondo Social Europeo y Fundación 'la Caixa'. «Están destinados a la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo o en situación de riesgo de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción laboral que faciliten su acceso al mercado laboral», destacan al explicar la iniciativa desde Fundación 'la Caixa'.

El programa, a nivel nacional, cuenta con 48 millones de euros financiados por el Fondo Social Europeo y Fundación 'la Caixa'

Entre las fortalezas que destacan de esta convocatoria de ayudas está su duración, establecida hasta 2029. Desde Codenaf muestran su agradecimiento: «Esto nos proporciona una estabilidad de equipo que nos permite atender a los usuarios a largo plazo y con mayor atención en cada caso concreto. Si pasa un año y la persona no ha encontrado trabajo o no ha conseguido sus objetivos, la vemos al año siguiente», asegura El Meziani.

Integración laboral clave

Desde la entidad malagueña trabajan en la integración sociolaboral desde el primer momento en el que la persona llega reclamando la atención. «Analizamos primero los requisitos: que sea mayor de edad, que viva en Málaga y que tenga una situación regularizada», detalla la técnica de la asociación malagueña, que aclara que si no tiene los papeles en regla, «el departamento jurídico de Codenaf ofrece asesoramiento para iniciar el proceso de regularización.

Una vez dentro del programa, arrancan con la 'fase de diagnóstico' para poder personalizar la atención y pasar al siguiente nivel: formaciones ocupacionales y las prácticas en empresa. «Después del periodo de prácticas, si la persona no es contratada o si el contrato no es al largo plazo, seguimos trabajando con ella a través de la prospección empresarial y la intermediación laboral para que consiga una estabilidad», concluye la responsable de Más Empleo en Codenaf.