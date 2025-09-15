Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Fundación la Caixa y el Fondo Social Europeo promueven la inserción sociolaboral a través de Más Empleo y Más Empleo Joven. SUR
Acción solidaria

Formación y acompañamiento para combatir la lacra del paro juvenil

La Fundación 'la Caixa' ha seleccionado 52 proyectos de entidades sociales en España a los que destinará más de 27 millones de euros. En Málaga apoyará dos iniciativas de Málaga Acoge y una de Asociación Arrabal AID

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:15

Uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro. Aunque España ha dejado de ser el 'farolillo rojo' del desempleo juvenil en Europa, sigue siendo ... el tercer país con mayor porcentaje de personas menores de 25 años en paro y está once puntos por encima de la media europea. Si hablamos de Andalucía, está más de diez puntos por encima de la media nacional: un 36% de los jóvenes de la región están en paro. El problema sigue siendo capital pese a la mejoría de los últimos años y por eso Fundación 'la Caixa' ha seleccionado 52 proyectos de entidades sociales de toda España a través de la convocatoria Más Empleo Joven, a los que destinará más de 27 millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus para combatir el paro juvenil. En Málaga, la iniciativa apoyará con más de 1,8 millones de euros dos proyectos desarrollados por Málaga Acoge y uno por Asociación Arrabal AID.

