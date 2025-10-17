Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús, junto a seis de sus ocho hijos. Sur

La familia numerosa de María Jesús Martín: seis de ocho hijos con dislexia

El apoyo integral a colectivos vulnerables de Fundación Héroes y CaixaProinfancia transforma la vida de esta familia malagueña con apoyo psicológico, refuerzo educativo y logopeda

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:17

Comenta

María Jesús tenía cuatro hijos cuando decidió llamar a la puerta de Fundación Héroes hace unos veinte años, cuando la entidad aún se llamaba Cirhma. ... Los cuatro tenían dislexia y una de ellas una minusvalía de un 35% derivada de una otitis. «Llegamos allí para pedir ayuda con la dislexia y también refuerzo educativo», recuerda María Jesús Martín cuando cuenta su historia a SUR. Ahora tiene ocho hijos, seis mujeres y dos varones, –la mayor con 30 años y la más pequeña con 13– y seis de ellos tienen dislexia diagnosticada. Todos han pasado por la Fundación Héroes, dentro del programa CaixaProinfancia de Fundación 'la Caixa' gracias al que han recibido apoyo escolar, refuerzo educativo, atención logopédica y actividades de verano gratuitas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La familia numerosa de María Jesús Martín: seis de ocho hijos con dislexia

La familia numerosa de María Jesús Martín: seis de ocho hijos con dislexia