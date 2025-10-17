La familia numerosa de María Jesús Martín: seis de ocho hijos con dislexia

María Jesús tenía cuatro hijos cuando decidió llamar a la puerta de Fundación Héroes hace unos veinte años, cuando la entidad aún se llamaba Cirhma. ... Los cuatro tenían dislexia y una de ellas una minusvalía de un 35% derivada de una otitis. «Llegamos allí para pedir ayuda con la dislexia y también refuerzo educativo», recuerda María Jesús Martín cuando cuenta su historia a SUR. Ahora tiene ocho hijos, seis mujeres y dos varones, –la mayor con 30 años y la más pequeña con 13– y seis de ellos tienen dislexia diagnosticada. Todos han pasado por la Fundación Héroes, dentro del programa CaixaProinfancia de Fundación 'la Caixa' gracias al que han recibido apoyo escolar, refuerzo educativo, atención logopédica y actividades de verano gratuitas.

La crianza junto a Fundación Héroes y CaixaProinfancia ha significado mucho más que el día a día de estos ocho niños. Ha provocado que tengan un futuro prometedor, ya que parte de ellos han logrado obtener estudios universitarios y de formación profesional y otros continúan en el camino de la formación. «El apoyo que he tenido ha sido decisivo en la vida de mis hijos, ahora mismo cuatro de ellos están emancipados», cuenta agradecida María Jesús. También desde la propia entidad social malagueña, la gerente, Silvia García, comenta la gran evolución de la familia: «A día de hoy podemos decir que una familia con vulnerabilidad social, gracias a apoyos como estos, ha podido progresar y avanzar a pesar de las dificultades. Esto nos demuestra que los niños que reciben ayuda tienen una evolución positiva».

El apoyo psicológico de Fundación Héroes fue clave tras el fallecimiento del padre de la familia

Tanto María Jesús como su hijos han pasado en estos años altibajos emocionales. Hace año y medio falleció su marido, padre de sus hijos, y fue un golpe duro para la familia. En ese momento, Fundación Héroes tampoco falló en su apoyo: «He recibido atención psicológica en todo momento, sobre todo después de la muerte de mi marido... También fue un apoyo esencial para mis niños ayudándoles a pasar esa situación y enseñándoles a soltar y desahogarse. Nosotros, como católicos practicantes, nos apoyamos mucho en la Fe y en la visión del cristianismo; pero claro, mis hijos más pequeños que no comprendían y no podían profundizar tanto, necesitaron otras herramientas y por eso desde la fundación nos echaron una mano», explica.

Otro momento complicado de la familia Serrano Martín fue durante la crisis del Covid. «Durante la pandemia nos ayudaron con reparto de comida y otros apoyos; fue también esencial porque la verdad es que teníamos una situación bastante regular en casa», confiesa María Jesús. Es por eso que justo hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Fundación 'la Caixa' reafirma su compromiso con la acción social y con programas como CaixaProinfancia, que ofrece una red integral de ayudas para las familias más vulnerables. «En un contexto global marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión social es uno de los retos más urgentes y complejos del presente. Por eso, ante esta realidad, nuestra entidad actúa de manera integral y personalizada de la mano de una red de entidades sociales que se extienden a todo el país», detallan desde Fundación 'la Caixa'.

«Durante la pandemia, que pasamos una época dura, nos ayudaron con comida y otros recursos»

Una de esas entidades sociales es Fundación Héroes, que además de ser asociación es un centro sociosanitario con rehabilitación física, psíquica y sensorial. «Su ayuda es muy especial», incide María Jesús al detallar el recorrido de sus hijos con dislexia. «Con uno de ellos lo pasé realmente mal porque desde que estaba en Primaria empezamos a notar cambios y nadie en el colegio sabía lo que le pasaba a mi hijo. Llegó a repetir 4º de Primaria porque no sabían cómo evaluarlo hasta que en Secundaria coincidió con un profesor con dislexia y ya supieron comprender y tratarlo; de hecho, no volvió a repetir ningún curso más después de conocerlo a él. La realidad es que el sistema educativo no está preparado para niños disléxicos», lamenta la madre.

Sin trabajo

Su marido trabajaba y ella ama de casa, ya que decidió dejar el trabajo cuando se quedó embarazada de su segunda hija. Ahora, a sus 57 años, confiesa que su futuro laboral es incierto. «Lo dejé y me dediqué a cuidar la casa y los niños. Mi marido era informático y sí que trabajaba, aunque tuvo un pequeño tiempo de desempleo», explica María Jesús, que asegura que con ocho hijos el día a día «es una montaña rusa desde que te levantas hasta que te acuestas». «Al tener tantos niños no me he planteado volver a trabajar porque si lo hacía, tenía que contratar a alguien. Por eso he preferido hacerlo yo. Ahora que son mayores y la mitad están independizados, podría volver a intentarlo, pero no todo el mundo quiere contratar a una mujer de 57 años», lamenta María Jesús Martín.