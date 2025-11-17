De Málaga a África: más de un centenar de empresas de la provincia pagan vacunas a menores

Justo ahora, que hace unos días se celebró el Día Mundial contra la Neumonía (12 de noviembre) es importante resaltar la labor solidaria que hace ... un grupo de empresas en la provincia de Málaga. Durante los años de la alianza, son 131 compañías malagueñas las que han donado a partir de 1.000 para impulsar la vacuna contra la neumonía en niños y niñas de África. Esta acción social es posible gracias a la iniciativa que desde 2008 llevan a cabo Fundación 'la Caixa' junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Este último año, gracias a la implicación y donaciones de empresas de toda España –incluidas las de Málaga– se ha logrado inmunizar a 113.680 niños en zonas vulnerables de África como Mozambique o Etiopía. Desde Fundación 'la Caixa', la directora del programa de Cooperación Internacional, Ariadna Bardolet, agradece el compromiso de las empresas y resalta la necesidad de participar en esta iniciativa que en 17 años ha conseguido vacunar a «11,7 millones de niños» en África. «Hay 700.000 menores que mueren cada año en estos territorios desfavorecidos. Y esta ayuda no es sólo relevante por las vacunas, sino porque la organización de Gavi se está volcando en ayudar a estos países para que algún día puedan desarrollar sus propios sistemas de salud y que sea algo asumible por sus gobiernos», detalla Ariadna Bardolet. Según informa la entidad, en los últimos seis años se ha logrado financiar el 100% del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25% en Etiopía durante 2021 y 2022.

Gavi, the Vaccine Alliance, impulsa esta iniciativa junto a la entidad y el apoyo de Fundación Gates e ISGlobal de Barcelona

Las donaciones de las empresas –desde 2008 han participado más de 7.000 de todo el territorio nacional– y aportaciones de ciudadanos solidarios se suman a las grandes aportaciones de las entidades que impulsan la iniciativa. A través de la fórmula 'matching fund', todas las donaciones recibidas se multiplican por cuatro. Así, con el método '1=4', por cada euro donado, la Fundación 'la Caixa' añade otro euro y la Fundación Gates añade dos euros más.

Compromiso

Este método fue impulsado por Gates en 2011 y sigue manteniéndose en el tiempo mientras que ISGlobal se unió a esta alianza como socio estratégico en 2014 y aporta al proyecto su experiencia científica y académica. En este 2025, la Fundación 'la Caixa', primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, ha renovado su compromiso con la asociación por decimoséptimo año consecutivo para hacer su aportación anual duplicando las donaciones.

Desde CaixaBank Empresas se involucran también en esta iniciativa y se realiza una labor de sensibilización entre sus clientes, a quienes ofrece la oportunidad de contribuir al acceso y la calidad de las vacunas en los países en desarrollo como una acción de responsabilidad social que les permite devolver a la sociedad parte de lo que han recibido de ella. Por su parte, CaixaBank Banca Privada promueve el apoyo a Gavi en el marco de su Proyecto de Valor Social, que apoya e incentiva las inquietudes filantrópicas de sus clientes.