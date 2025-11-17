Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vacunación de una de las niñas beneficiarias de esta alianza. FLC
Acción solidaria

De Málaga a África: más de un centenar de empresas de la provincia pagan vacunas a menores

Una iniciativa de Fundación 'la Caixa' logra inmunizar a cerca de 114.000 niños con la colaboración de compañías malagueñas comprometidas con la población infantil de Etiopía y Mozambique

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Justo ahora, que hace unos días se celebró el Día Mundial contra la Neumonía (12 de noviembre) es importante resaltar la labor solidaria que hace ... un grupo de empresas en la provincia de Málaga. Durante los años de la alianza, son 131 compañías malagueñas las que han donado a partir de 1.000 para impulsar la vacuna contra la neumonía en niños y niñas de África. Esta acción social es posible gracias a la iniciativa que desde 2008 llevan a cabo Fundación 'la Caixa' junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  7. 7 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  8. 8 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10

    Una cooperativa de Polonia negocia la compra de 40 de los 50 pisos de una urbanización nueva en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De Málaga a África: más de un centenar de empresas de la provincia pagan vacunas a menores

De Málaga a África: más de un centenar de empresas de la provincia pagan vacunas a menores