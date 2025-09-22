Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Organización, representantes del Thyssen y colaboradores del programa, ayer en la presentación. Sur

Desde colegios hasta grupos de salud mental: el nuevo Programa Educativo del Thyssen

El museo consolida la propuesta con seis apartados dirigidos a todos los públicos con la colaboración de Fundación 'la Caixa'

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:08

Nuevo curso para el Museo Carmen Thyssen de Málaga y su Programa de Educación y Acción Cultural, que básicamente lleva instaurado en la pinacoteca desde ... el año que se instaló en la capital, en 2011. Siendo ya una propuesta consolidada, para esta temporada 2025-2026, el programa continúa avanzando en los seis apartados que atienden a diversos perfiles: desde público infantil escolar hasta grupos de asociaciones de salud mental o Alzhéimer, entre otros. Esta apuesta por hacer un museo más transversal y accesible a todos lleva años poniéndose en marcha gracias a la colaboración de Fundación 'la Caixa', gran aliado para hacer llegar la cultura a todos los públicos de la ciudad.

