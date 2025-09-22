Desde colegios hasta grupos de salud mental: el nuevo Programa Educativo del Thyssen

Nuevo curso para el Museo Carmen Thyssen de Málaga y su Programa de Educación y Acción Cultural, que básicamente lleva instaurado en la pinacoteca desde ... el año que se instaló en la capital, en 2011. Siendo ya una propuesta consolidada, para esta temporada 2025-2026, el programa continúa avanzando en los seis apartados que atienden a diversos perfiles: desde público infantil escolar hasta grupos de asociaciones de salud mental o Alzhéimer, entre otros. Esta apuesta por hacer un museo más transversal y accesible a todos lleva años poniéndose en marcha gracias a la colaboración de Fundación 'la Caixa', gran aliado para hacer llegar la cultura a todos los públicos de la ciudad.

En los diferentes apartados del programa se ofrecen actividades para familias, niños y jóvenes en fines de semana centros educativos, periodos vacacionales... «Aún así no es un programa de cantidades, sino de calidades. Es uno de los que más abogan por el pensamiento crítico, la diversidad de públicos, el impulso de aprendizajes profundos y la apuesta de valor por la experiencia del público. Este es de los mejores programas educativos de la ciudad y de nuestro entorno geográfico más cercano», subrayó la directora artística del Thyssen, Lourdes Moreno, que presentó este lunes el programa en el museo junto al gerente de la pinacoteca, Javier Ferrer; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González Novo, y el responsable territorial de Fundación 'la Caixa', Juan Carlos Barroso.

En la presentación anunciaron que justo desde mañana, 23 de septiembre, están abiertas las inscripciones destinadas a grupos de educación infantil, primaria y secundaria para las visitas. Las actividades admiten un máximo de 25 alumnos por sesión y hay para los diferentes niveles de curso: 'Como en casa' (Educación Infantil y primer ciclo de Primaria), 'Un final como principio' (segundo y tercer ciclo de Primaria) y '¿En qué te puedo ayudar?' (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio). También, como cada año, el departamento de Educación del museo ofrece de manera gratuita herramientas para el profesorado y educadores, así como la posibilidad de llevar a cabo visitas autónomas de alumnos y alumnas con los docentes.

Grupos especiales

El 15 de octubre comenzarán las actividades especiales destinadas a centros y grupos especiales. El programa 'Idas y vueltas' está dedicado a adultos en riesgo de exclusión social y visitas adaptadas para personas con diversidad funcional. También los mayores de 60 años cuentan con un apartado específico con la actividad 'Voces de la memoria. Ir al baile'.

«Llevamos ya once años con una actividad que nos sigue motivando para seguir avanzando en esta propuesta del programa de Educación y Acción Cultural. Se trata de 'Correspondencias', que cumple once años en el museo y que traza vínculos con la Asociación Afenes y la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga. «Fuimos pioneros en trabajar en un museo con estos grupos», apunta Lourdes Moreno.

Desde el apoyo de Fundación 'la Caixa', el responsable territorial, Juan Carlos Barroso, valoró este programa y las actividades dedicadas a los más vulnerables: «Impulsar la cultura es impulsar a las personas. Nosotros creemos que este es el verdadero motor de transformación social; generamos oportunidades a través de experiencias culturales significativas, accesibles, compartidas y abiertas a toda la ciudadanía. Estamos convencidos de que esto nos hace crecer, conectar con los demás y hacernos parte de la comunidad», detalló Barroso.

A pesar de que Lourdes Moreno insiste en que no es un programa de cantidad, sino de calidad, las cifras del pasado curso corroboran el éxito y la necesidad de esta propuesta: fueron 82 centros educativos los que participaron en las actividades del museo con un total de 2.844 escolares; en total, acudieron 47 centros sociales a la pinacoteca con 1.017 personas, y en el apartado de Acción Cultural registraron 3.477 visitas, de las que 2.430 fueron de la Noche en Blanco.

Programa completo

En la web del Thyssen está el programa detallado y al completo. Pero son muchas más actividades las enmarcadas dentro de este programa educativo del museo: 'Realidades', junto con la asociación Autismo Málaga o 'Mapas', con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). «A partir del lenguaje oral con visitas al museo mejoran su expresión para integrarse en la sociedad», explicó la directora artística del Thyssen.

Otro año más, 'Pensamiento y debate' ofrecerá conferencias en torno a las grandes exposiciones del curso. También con 'Arte en Movimiento o 'Museo de Navidad, Semana Blanca y Verano', las propuestas se abren a los periodos de tiempo libre los fines de semana o vacaciones.

El Programa Educativo se cierra con el espacio dedicada a la Acción Cultural, donde el museo se transforma para ciclos de poesía, danza, teatro o performances.