Los fines de semana realizan actividades culturales por Antequera y la comarca. Sur
La casa rural que impulsa la vida independiente de personas con autismo

La asociación Edau consolida su programa 'Ocio y Autonomía', en el que grupos desde 14 hasta 36 años pasan un fin de semana al mes desarrollando hábitos de autonomía y convivencia

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

Empezó como proyecto piloto y ya cumple dos años. La casa rural de la asociación antequerana Edau-Educación Autismo ha pasado de ser un experimento ... a convertirse en una iniciativa necesaria y válida para la entidad social. Y, sobre todo, para sus usuarios. Desde septiembre hasta julio, personas con autismo que van desde los 14 hasta los 36 años, han acudido un fin de semana al mes a esta casa rural para pasar dos días de desconexión pero, lo más importante, de desarrollo de autonomía personal para avanzar en una rutina independiente.

