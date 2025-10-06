Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El programa Siempre Acompañados atiende a mayores en los distritos Bailén-Miraflores y Puerto de la Torre. Sur
Acción solidaria

Dos años para conseguir que Carmen salga con ganas a la calle

A sus 86 años, acude cada viernes al programa de Fundación 'la Caixa' que se encarga de acompañar a mayores en situación de soledad

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Había perdido a un hijo y se desahogaba con su doctora Rocío: «Me encuentro aburrida y sola», le confesaba. Rápido le recomendó que acudiera al ... centro de Servicios Sociales Comunitarios de su distrito, Bailén-Miraflores, porque allí se desarrolla el programa Siempre Acompañados, en el que Fundación 'la Caixa' atiende a personas mayores en situación de soledad. Eso fue hace alrededor de dos años y medio. Ahora, Carmen Palacios Hoyos cuenta a SUR cómo ha salido de ese túnel en el que se encerró: «No tenía ganas de arreglarme ni de salir, ahora tengo otro ánimo. Me alegro en el alma de haberme apuntado a este programa porque me distraigo mucho hablando con compañeras, cada vez somos más», explica. Dos años para conseguir que Carmen salga a la calle y que vea la rutina con más ilusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos años para conseguir que Carmen salga con ganas a la calle

Dos años para conseguir que Carmen salga con ganas a la calle