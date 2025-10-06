Dos años para conseguir que Carmen salga con ganas a la calle

Había perdido a un hijo y se desahogaba con su doctora Rocío: «Me encuentro aburrida y sola», le confesaba. Rápido le recomendó que acudiera al ... centro de Servicios Sociales Comunitarios de su distrito, Bailén-Miraflores, porque allí se desarrolla el programa Siempre Acompañados, en el que Fundación 'la Caixa' atiende a personas mayores en situación de soledad. Eso fue hace alrededor de dos años y medio. Ahora, Carmen Palacios Hoyos cuenta a SUR cómo ha salido de ese túnel en el que se encerró: «No tenía ganas de arreglarme ni de salir, ahora tengo otro ánimo. Me alegro en el alma de haberme apuntado a este programa porque me distraigo mucho hablando con compañeras, cada vez somos más», explica. Dos años para conseguir que Carmen salga a la calle y que vea la rutina con más ilusión.

Cada viernes acude unas horas por la mañana a este curso de la mano de los técnicos Marta y Patricio, a los que confiesa que tiene mucho cariño. Lo mejor de este programa no es sólo las horas ilusionantes de cada viernes, son los planes y las alternativas que han surgido con las alianzas entre los usuarios que asisten. Ahora Carmen tiene un «grupillo» de WhatsApp con cuatro compañeras más que no sólo se ven cuando acuden a Siempre Acompañados, sino que hacen planes externos para tomar café y dar un paseo por la ciudad. «Nos vamos a calle Larios, salimos algunas tardes... La verdad es que me lo paso muy bien», asegura. También el programa de Fundación 'la Caixa' incluye actividades de ocio fuera del centro de Servicios Sociales: «Hacemos muchos eventos, vamos a visitar museos, a la playa... Este verano, por ejemplo, hemos dado un paseo en barco», añade Carmen.

Aunque confiesa que muchos viernes está algo «depresiva», pero su vitalidad y pensamiento positivo unidos a esta nueva rutina de planes, hacen que saque fuerzas para arreglarse. «Muchos días estoy un poco depresiva, sin ganas de arreglarme para salir. Pero cuando lo hago al final tengo otro ánimo, por eso estoy contentísima de estar aquí. Tenemos la suerte de ser muchas compañeras y todas nos llevamos muy bien», agradece.

La mejor tradición

Tiene 86 años y su hijo Salvador, que vive en Alhaurín, sigue haciéndole visitas continuamente y mantiene una tradición que a Carmen le encanta. «Siempre, todas las noches antes de dormir me llama para hablar y los dos nos contamos cómo hemos pasado el día. Él está muy pendiente de mí», valora. Su vida estos últimos años no ha sido nada fácil, tal y como cuenta ella misma: «Mi marido murió y a los cuatro años también lo hizo mi hijo. Me he hecho amiga de la soledad, nos llevamos bien. Me entretengo mucho en mi casa porque lo peor de todo es darle vueltas a lo que ha pasado... Hay que vivir el presente y la verdad es que, con 86 años que tengo, estoy que no paro y gracias a Dios no me tomo ni una pastilla», presume Carmen.

Le encanta leer, tiene «montones de libros», se entretiene mucho cosiendo y se modifica a cada instante los vestidos y conjuntos que tiene en el armario: «Fui modista y me relaja mucho sentarme a coser», asegura. Tiene una casa relativamente grande y le gusta mucho cambiar la decoración continuamente, es algo que también la mantiene distraída: «Y salgo a comprar, hago de comer... El día a día lo suelo tener muy ocupado porque me busco cosas con las que entretenerme», confiesa Carmen Palacios, que lleva más de 30 años viviendo en Málaga.

Ampliar Carmen Palacios, usuaria del programa. Sur

Un ejemplo en Málaga

Como Carmen, este año han pasado 280 mayores en Málaga por el programa Siempre Acompañados de Fundación 'la Caixa'. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebró este pasado 1 de octubre, la entidad ha hecho recuento de este servicio que no sólo ofrece en Málaga (en los distritos Bailén-Miraflores y Puerto de la Torre de la mano del Ayuntamiento de Málaga y Cruz Roja), sino en todo el territorio nacional. Un programa pionero con más de diez años de trayectoria y en el que, según el último estudio que han llevado a cabo, más del 80% de los participantes experimentan un aumento de confianza, se sienten con más capacidades para hacer frente a la soledad y trabajan en su crecimiento personal.

El mismo subdirector general de Fundación 'la Caixa', Marc Simón, destaca que la trayectoria y evolución de este programa ha enseñado que «la escucha» es una de las habilidades imprescindibles para la transformación. «Saber que hay alguien con quien poder contar mejora el estado de ánimo de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de soledad. Por ello, desde Fundación 'la Caixa' seguimos apostando por acompañarlas para contribuir a mejorar su bienestar», subraya Marc Simón.