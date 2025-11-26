Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yolanda junto a dos de sus hijos, Hugo y Aitor, en la calle de la asociación. Salvador Salas
Asociación Altamar

Hay un ángel de la guarda en la Trinidad: «Mis hijos me vieron estudiar y ellos también lo hicieron»

Testimonio ·

El cambio de Yolanda, vecina del barrio, refleja la superación de una vida dedicada a sus hijos y el coraje para cambiar su futuro junto a Altamar, por la que han pasado 200 familias trinitarias

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Seguramente cuando cruzaron por primera vez la puerta de la Asociación Altamar no sabían lo que realmente iba a suponer en sus vidas. Son más ... de 200 familias las que han pasado por esta entidad malagueña del barrio de la Trinidad. La de Yolanda hace cerca de 20 años que dio ese paso y asegura que su vida ha cambiado por completo. «Yo no soy ahora la persona que llegó hace veinte años... Me daba vergüenza hablar con cualquiera porque no me sentía al nivel para hacerlo. Vengo de una familia humilde, dejé el colegio en sexto de primaria y siempre me había dedicado a mis hijos, a la casa y a trabajar de limpiadora algunas horas... Me sentía inferior. Y aquí me han ayudado a todo, tanto en lo profesional como en lo personal», confiesa la malagueña de la Trinidad, que ha recibido la ayuda de Altamar con los seis hijos que ha tenido a su cargo, tres suyos y tres de acogida.

