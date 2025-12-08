«El abuso sexual es algo muy común y muchas mujeres no saben que lo sufren»

La actualidad es desalentadora. Durante esta conversación con la psicóloga Laura Rodríguez se menciona en varias ocasiones. «Desgraciadamente hay aumentos del número de casos. El ... último, la detención de tres hombres por la violación a una joven», lamenta. Ella trabaja en el área de víctimas de trata y violencia de género de Málaga con Betania, asociación comprometida con este colectivo en toda España. De lunes a viernes atiende más de una docena de casos dentro del programa que impulsa esta entidad social junto con Fundación 'la Caixa' gracias al impulso de las Convocatorias Sociales.

Lo hace tanto en los dos pisos de acogida que tienen como en la sede de la asociación. Laura Rodríguez sabe que el trabajo es duro y la recuperación es un proceso largo, pero que lo importante es perdonarse a una misma. Los casos con los que trata son de violencia de género, trata, prostitución, víctimas de abusos sexuales... «Cuando estas mujeres hablan conmigo no esperan una respuesta empática, esperan que les dé la llave para solucionar su problema. Como si hubiera un botón en su cabeza para desconectar... Pero eso no es posible. Hay que hacerles entender que es un proceso que lleva mucho tiempo y que implica subidas y bajadas emocionales pero poco a poco se comprende y acepta. Hay que dejarles claro que no están obligadas a perdonar a su agresor, están obligadas a perdonarse a sí mismas y saber que el proceso traumático no forma parte de su identidad, ellas son mucho más que eso», profundiza la psicóloga, que apunta que la víctima con la que más tiempo lleva en el proceso son dos años: «Hemos avanzado muchísimo, pero precisamente ahora se acerca el juicio y las emociones no están en equilibrio».

Talleres para confesar

Además de trabajar como psicóloga de Betania, Laura Rodríguez imparte talleres y charlas. Una acción a la que no se le da la importancia que debería. Estos encuentros sirven y la actualidad también lo confirma: alrededor del 25N, una niña de 9 años de Palma, tras una charla escolar, relató a sus profesores que había sido víctima de una agresión sexual por parte de su tío.

Y la psicóloga de Betania conoce también de primera mano la importancia de dar las herramientas que se necesitan para abrir los ojos de tantas víctimas. «Durante los talleres que imparto hay muchísimas mujeres que identifican que han sido agredidas sexualmente por sus parejas. Hay muchas señales que se han normalizado, comentarios como que 'la mujer tiene que satisfacer a su hombre' o 'si no me lo das tú, lo busco en otra'. Hay mucha coacción y manipulación para mantener relaciones sexuales... Muchas mujeres cuentan que cierran los ojos y no los abren hasta que acaba. Es una pesadilla. El abuso sexual es muy común y hay muchas que no saben que lo sufren. Cuando empiezas a poner ejemplos de situaciones que podrían serlo muchas chicas lo identifican y asumen: 'Eso me ha pasado a mí'», asegura la psicóloga de Betania Málaga.

Desde su fundación en 2012, Betania está comprometida con la atención a víctimas de trata y violencia de género

Un arma de doble filo

En cuanto a las mujeres que atiende, informa que la mayoría son jóvenes, menores de 30 y pocas malagueñas. «La mayoría extranjeras. Desgraciadamente cada vez son más mujeres porque hay ciertas situaciones que se están normalizando», denuncia la profesional. Las redes sociales tienen dos caras según el análisis que hace Laura Rodríguez: «Por un lado son un buen altavoz para tener a personas que quieran aportar información y conseguir que no se repitan patrones. Pero desgraciadamente en las redes sociales se cosifica el cuerpo de la mujer y muchas chicas, para estar al día y a la moda, acceden a un grupo o a cosas que realmente no le apetecen. También se detecta en Internet mucho empoderamiento masculino y a la mujer como objeto, da miedo», detalla la psicóloga.

Es por eso que se necesitan voces, personas que tienden la mano como Laura Rodríguez y asociaciones que se vuelquen en este tipo de casos como Betania, que es una de las entidades acreditadas por el Gobierno de España como especialista en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.