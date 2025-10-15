Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La trabajadora social María Vegas Pérez, en la sede de Fundación Cudeca, donde trabaja tanto en hospitalización como atención a domicilio. Sur
María Vegas Pérez, trabajadora social

«Un 78% de las 13.000 personas fallecidas en Málaga en 2024 necesitaba atención paliativa»

La trabajadora social reclama «más sensibilidad» con los cuidados paliativos y resalta la necesidad de «autocuidado» de los propios profesionales

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:11

Una conversación con la malagueña María Vegas Pérez es suficiente para comprobar lo que ella misma afirma: está enamorada de su trabajo. La joven de ... 34 años es trabajadora social del equipo de Fundación Cudeca y forma parte del grupo del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de Fundación 'la Caixa'; trabaja tanto en los cuidados de hospitalización de Cudeca como en la atención domiciliaria a personas con cuidados paliativos, además de ayuda burocrática a los pacientes. Justo en este momento, cuando apenas han pasado 48 horas desde que se celebró el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, la profesional desgrana el día a día de trabajo y las situaciones a las que se enfrentan. Justo ahora también que se han hecho públicos los datos: España está a la cola de los países avanzados en cuidados paliativos ocupando el 28º lugar del mundo, según el primer Atlas Mundial que ha elaborado la Universidad de Navarra con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y justo también unos días después del anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: «Estamos trabajando en la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos».

