La Escuela de Málaga, la más galardonada en los premios nacionales de Telecomunicaciones Estudiantes en la ETSI de Telecomunicación de la UMA, en el centro. / Fernando González Tres tesis doctorales y tres trabajos fin de máster, entre los mejores del país, según el colegio oficial y la asociación de ingenieros FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 5 junio 2018, 00:52

El trabajo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación ha tenido un importante respaldo a nivel nacional. La escuela de la UMA ha sido la más galardonada de España, con tres tesis doctorales y tres trabajos fin de máster en los premios que anualmente convocan el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (COIT-AEIT). Estas seis distinciones han colocado a la ETSI de Telecomunicación de la UMA por delante de otros 35 centros universitarios de todo el país que han optado a alguna de las 29 modalidades de premios convocadas. La UMA, con estos seis premios, ha quedado por delante de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha tenido cinco, y de la las Politécnica de Madrid y Carlos III, con tres.

El director, Fabián Arrebola, considera que los resultados obtenidos por la ETSI de Telecomunicación «ponen de manifiesto que la escuela es un importante centro de investigación de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional». Una afirmación que viene avalada, señala, por las numerosas publicaciones en revistas internacionales de primer nivel y por la cantidad y calidad de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación realizados en el centro. «Muchos de nuestros estudiantes están muy involucrados en estas actividades de los grupos de investigación y realizan sus trabajos fin de estudios y sus tesis doctorales al amparo de tales proyectos y contratos», indica.

Trabajos premiados

Las tesis premiadas son las de Sergio Fortes Rodríguez, 'Context-Aware Self-Healing for Small Cell Networks', dirigida por Raquel Barco; Francisco Javier Martín Vega, 'Mathematical Modelling and Analysis of Spatially Correlated Heterogeneous and Vehicular Networks-A Stochastic Geometry Approach', que han dirigido Mari Carmen Aguayo y Gerardo Gómez; y la de Isabel de la Bandera Cascales, 'Detection and Compensation Methods for Self-Healing in Self-Organizing Networks', que han dirigido Raquel Barco y Matías Toril.

En cuanto a los trabajos fin de máster (TFM), han resultado premiados los presentados por César Augusto García Pérez, 'Comunicaciones de Baja Latencia para Redes LTE', dirigido por Pedro Merino; Daniel Pereira Martín, 'Acopladores Chip-Fibra: Fundamentos, Análisis y Optimización del Proceso de Diseño', dirigido por Gonzalo Wangüemert; y el TFM de José Manuel Luque González, 'Diseño de lentes de GRIN integradas basadas en metamateriales sub-longitud de onda', con Alejandro Ortega como tutor.

No es la primera ocasión en que este centro de la UMA es el más galardonado en estos premios nacionales. Ya sucedió hace dos años, aunque en esta edición, según Arrebola, «al tratarse de tres premios en tesis doctorales y tres en trabajos fin de máster, el éxito ha sido aún mayor». Según el director de la escuela, se trata de unos premios con gran tradición nacional, con 38 años de experiencia y que, entre otras cosas, suponen «un reconocimiento a trabajos de muy alta calidad».

Cinco de los seis trabajos premiados han salido del departamento de Ingeniería de Comunicaciones. Su director, Rafael Godoy, valora, además de haber resultado los más premiados, el hecho de que la escuela malagueña esté «peleando con los mejores. Somos una escuela tan válida como las mejores de España para desarrollar y hacer realidad las mejores expectativas de los estudiantes respecto a su formación», afirma. Una idea que considera hay que trasladar a los alumnos, para que sepan que tienen en Málaga «una escuela al mismo nivel que las mejores universidades españolas». Godoy pone otro ejemplo del gran nivel de la escuela: en la última convocatoria de becas de formación de profesorado universitario, su departamento ha conseguido tres becas, las mismas que toda la Universidad Politécnica de Madrid. «Todo esto nos coloca como referente de las escuelas de Telecomunicación de Andalucía», afirma.

Investigaciones aplicadas

Raquel Barco ha dirigido dos de las tesis premiadas. Catedrática de Ingeniería de Comunicaciones, considera que se trata de un reconocimiento «a la investigación de calidad que se hace en la UMA en el campo de las comunicaciones móviles, que cuenta con prestigio internacional como también demuestran los proyectos europeos de investigación (Horizonte 2020) en los que participamos». Destaca también que se trata de una investigación aplicada, que busca aportar valor a la sociedad.

Esto queda patente, afirma, en el hecho de que ambas tesis se hicieron en el marco de proyectos de investigación con empresas: la de Sergio Fortes en un proyecto con Alcatel-Lucent y luego otro proyecto con Ericsson; y la de Isabel de la Bandera, financiada por Ericsson. «Ambas tesis cuentan con numerosas publicaciones internacionales de alto impacto y patentes. Los dos premiados, Isabel y Sergio, son un ejemplo de ingenieros doctores excelentemente formados en la universidad, que han participado en labores de transferencia a la industria y que cuentan con una experiencia de primer nivel altamente valorada, tanto en la universidad como en las empresas», señala.

En este mismo sentido, el director del departamento afirma que son tres tesis «en líneas de investigación muy fuertes, muy punteras», y apunta que estos éxitos en la investigación tienen una repercusión muy directa en el buen nivel de la docencia en la escuela.

Los premiados por tesis doctorales

Sergio Fontes Rodríguez

Su tesis se enfoca en el paradigma de redes auto-organizadas donde, mediante mecanismos de aprendizaje máquina e inteligencia artificial, se tiene como objetivo que las redes móviles sean capaces de 'curarse' a sí mismas: identificar sus problemas y corregirlos de modo automático.

Isabel de la Bandera Cascales

La creciente demanda y la complejidad de los nuevos servicios suponen un desafío para la gestión de las redes móviles. Para afrontar este problema se busca automatizar las tareas de gestión. Esta tesis propone algoritmos automáticos eficientes para la detección y compensación de fallos en redes móviles.

Francisco Javier Martín Vega

Trata de modelar matemática-mente redes de comunicaciones celulares y vehiculares de nueva generación, lo que facilita identificar las técnicas de transmisión y acceso a las más idóneas, conocer sus limitaciones y los compromisos que existen entre distintos indicadores de rendimiento.

Premios por trabajos fin de máster

Daniel Pereira Martín

Su trabajo fin de máster trata de optimizar las redes de fibra óptica: Los acopladores chip-fibra permiten que la luz que viaja por una fibra óptica pueda inyectarse en un chip integrado y viceversa, conformando un bloque fundamental para una de las tecnologías más prometedoras del futuro: la óptica integrada.

José Manuel Luque González

Ha estudiado y desarrollado nuevas técnicas para sintetizar materiales artificiales (metamateriales) que permitan cierta manipulación de la luz en el ámbito de la fotónica integrada. Se ha diseñado una lente integrada que permite expandir o focalizar la luz dentro de un chip óptico en 10 veces menos espacio que los diseños convencionales.

César Augusto García Pérez

Su trabajo consiste en un prototipo software de comunicaciones 5G que permite que los datos lleguen en menos tiempo, mejorando así el rendimiento de muchas aplicaciones como la realidad aumentada o las comunicaciones vehículo a vehículo, un prototipo muy realista por la colaboración con el grupo MORSE.