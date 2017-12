Las Meninas, una crítica social a golpe de trap que triunfa en Internet La genialidad de relacionar la historia de un cuadro de Velázquez con la actualidad, de forma didáctica y crítica, ha hecho de este vídeo uno de los más compartidos del año ELENA PÉREZ Lunes, 4 diciembre 2017, 20:02

"Velázquez, ¿yo soy guapa?". Bajo este lema y muchas otras hilarantes frases el vídeo sobre Las Meninas se ha hecho viral. Su autor, Christian Flores es un joven onubense, humorista, músico y editor de vídeos, que compuso este trap para PlayGround Magazine y que ahora está en boca de todos. Es significativo que haya conseguido que los jóvenes hablen de este tipo de arte y del pintor sevillano, a través del trap. El vídeo cuenta con más de tres millones de reproducciones y con tantos fans como detractores. Hay que escucharlo más de una vez para entender el fondo de su mensaje: una crítica a la alta sociedad y al machismo.

En una entrevista concedida en Youtube, el autor confiesa que la idea del vídeo surgió a raíz de un momento personal que vivió: «Unas abuelas le insistían a una niña de cinco años que tenía que estar guapa y ser femenina. Cuando pensé en el cuadro y en esta niña que estaba recibiendo la idea de la autoestima asociada a la belleza, se me ocurrió relacionarlo con la historia de Margarita y la presión que vivían también hace 400 años en torno a la estética», afirma Flores.

"No es normal que con cinco años recién cumplidos mi mayor miedo sea no casarme", a través de frases como estas recitadas a golpe trap, el autor de esta locura creativa quiso denunciar eso precisamente. «Hace más de tres siglos que vivió Margarita y te das cuenta de que no ha habido un avance muy grande en este tema», añadía Christian.

La sociedad es muy exigente con las mujeres en cuanto al físico, lo vemos en la televisión, la publicidad, las modelos y los referentes que aparecen en los medios de comunicación son, en muchas ocasiones, inalcanzables. La historia de Margarita, que tuvo que casarse con su tío, es una forma de relacionar el presente con el pasado. Una obra de arte de una obra de arte.